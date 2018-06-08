Новая сексуальная этика: о размере и таланте

Не в размере дело. Или все-таки в нем? Если не в нем, то в чем? Разбираемся.

18+

— За большими членами очередь стоит, к ним записываться надо, — говорит Настя.

Имеется в виду, что сегодня к ней с Pure (приложение для секса) приедет какой-то там молодой человек — и вот с ним ей ничего, но не то чтобы восхитительно, а к тому, с кем восхитительно, — очередь. И к другому восхитительному очередь.

Я мгновенно испытала обострение толерантности: мол, ну как это, ну не в размере же дело… И вообще, что значит «большой»? И что значит «маленький»?

Официально (то есть по мнению всех женщин, которых лично я знаю, знала когда-то, по мнению на форумах и просто в комментариях к постам на тему) большой — это 19+. 20+ — это уже слишком большой, а 23−24 — огромный.

Ах, с каким восторгом мои друзья (мужчины) обсуждали одного там Васю «два айфона» (тогда речь шла о пятом айфоне, то есть о 25 см), с которым никто из женщин не может, от которого все бегут, потому что такое вот — это слишком, это надо быть как минимум в БДСМ и вообще увлекаться всяким фистингом!

Ну так и есть. Слишком. Зато на картинке впечатляет. А картинки сейчас — уже часть флирта, часть романтических отношений.

Уже неделю «горят» форумы, на которых яростно обсуждают все эти знакомства в приложениях. Причем не в таких приложениях «чисто для секса», вроде Pure, а в богоугодном Тиндере. Но и там (ужас, ужас) то и дело тебе норовят прислать фото члена.

Но это уже новая этика. Знакомства с таких фото только и начинаются. Если не нравится — так и пиши: фото пениса не присылать, я не такая, я хочу девственницей выйти замуж. Наверное, у большинства людей сейчас есть фотографии своих интимных мест — куда без них? Возможно, ни одна девушка лет 30−35 за всю жизнь не видела столько членов (даже с учетом порнушки), сколько за последние года три в приложениях.

В общем, картинка имеет значение. И это все меняет. Раньше вы где-то выпивали пять-шесть коктейлей, ехали домой, раздевались в темноте и толком видели друг друга голыми только после рождения второго ребенка.

А сейчас ты уже заранее все знаешь о человеке. Все его интимные характеристики. И, разумеется, большой и красивый член куда более фотогеничен (чем все остальное).

Вдруг женщины всерьез задумались о размерах, формах, ракурсах и так далее. Любая может показать друзьям фото, которые ей присылают. А что творится на «Сплетнике», когда девушки обсуждают «финансовое состояние» знаменитостей (эфимизм из-за модерации), — это надо видеть. По мнению сплетниц (ну, насколько они там судят по снимкам папарацци, где, разумеется, никто не возбужден), Майкл Фассбендер — богатый и щедрый мужчина, Сергей Шнуров — нищеброд.

Сколько бы ни говорили, что все эти размеры значения не имеют — увы, это ложь. И это не только вопрос красоты. Член — это не грудь (золотой фонд словесности, ага). В том смысле, что большая грудь может быть более возбуждающей на картинке (ну или в декольте), но для дела она почти не нужна. К тому же без лифчика она может оказаться совсем не такой рекламно-соблазнительной.

Но размер члена влияет на то, что женщина чувствует. И надо быть реально хорошим любовником, а не бездарным халтурщиком, как у нас принято, чтобы задеть у женщины все чувствительные точки.

Да, можно и руками, и чем угодно, — но кто это умеет? Мне кажется, я лично знаю все эти десять человек.

Конечно, совсем не обязательно иметь большой член, чтобы сделать женщину счастливой. В смысле секса.

Хотя, как выясняется, женщина вообще счастье и секс не связывает. Вот девушка на форуме пишет: «Познакомилась, пообщалась, почти влюбилась, а у него совсем-совсем маленький. Что же делать?» Тут, конечно, ясно-понятно, что делать, — она внятно пояснила, что ей не подходит размер. Но, видимо, девушке хотелось обсудить. И ей пишут: «Ох, не в члене счастье», «Главное, чтобы человек был хороший», «Никогда не слышала, чтобы мужчину бросали из-за маленького члена. Из-за маленькой зарплаты — да, но чтобы вот так?!»

В общем, навалом девиц, которые не за член любят мужчину. А за зарплату и доброту, ага. Какой бы у вас ни был член — секса вам не видать, она в нем не заинтересована.

Но все-таки есть женщины, для которых сначала секс — а потом уже все остальное. Да, им нравятся картинки с большими и красивыми, но они не помешаны на этом — если их мужчина тоже любит секс и отличает клитор от климакса. Если он знает, что делают руками и ртом. Если он восторгается женским телом и не стесняется смотреть в глаза вагине. А то, знаете, есть такие, кто считает вагину чем-то вроде дохлой устрицы, — и плохо это скрывает. Вот таким только и остается, что радоваться, если у них здоровенный, — это их спасение.

При всем моем желании быть королевой толерантности, приходится признать, что красивым людям, конечно, легче жить. Людям с красивой грудью, ногами, шеей или с красивым членом — еще легче. У них больше выбор. И да, к ним стоит очередь. Надо это признать — и развивать в себе другие достоинства. Если природа чем-то обделила — это ни разу не катастрофа.

Мы же все разные, и мы всегда найдем повод немного позавидовать другим. Лично я время от времени завидую людям из богатых семей — они росли в роскоши, и вот им по жизни капает на содержание от 20 до 50 тысяч евро, они могут ездить туда, куда хотят, покупать то, что хотят, могут ни о чем не волноваться. Завидую такой восхитительной уверенности в себе, как у Сергея Минаева (писателя). В приступах уныния мне кажется, что у него все так здорово получается именно потому, что он в себе не сомневается. А кто-то завидует размеру члена или длине ног.

Но мы все способны это пережить — и сделать так, чтобы людей в нас восторгало нечто другое. Да, женщины (и мужчины, которым нравятся мужчины) будут, конечно, первым делом возбуждаться от фото с большими, красивыми и твердыми членами, но на выходе самое главное — чтобы человек был отличным любовником. Увы, член не работает как антенна — от длины не зависит, как точно мужчина улавливает и понимает твои желания.

Самое главное — культура. Чтобы мужчина интересовался сексом, чтобы он изучал, где у женщин чувствительные места, чтобы ощущал ее, чтобы хотел быть ее лучшим. И главное — чтобы восторгался ей с ног до головы. Не в смысле чтобы любил — о, нет. Не так, чтобы восхищаться конкретной женщиной, — а женщинами в целом. Чтобы само по себе сексуальное желание вызывало уважение и нежность, чтобы женщины, как объект этих желаний, заставляли бы мужчину трепетать, чтобы он хотел сделать все красиво, чтобы мечтал быть у каждой — лучшим. А не вот это вот «здрасте, вот мой член, ты вроде ничо, так и быть — я те присуну, приготовь там макароны по‑флотски».

Пока мужчины так себя ведут — их будут судить лишь по размеру членов и финансового состояния. Надо ведь женщинам хоть чем-то себя веселить. А если мужчин это внезапно не очень радует — пусть учатся если не любить, то хотя бы заниматься любовью. Красиво и чувственно. Может, и самим понравится.