Уже опасно: дочь Синди Кроуфорд дошла до веса в 42 килограмма

16-летняя модель Кайя Гербер перестаралась с диетами и теперь поклонники всерьез опасаются за ее жизнь.

Дочь Синди Кроуфорд имеет все шансы затмить звездную маму. По крайней мере, в свои 16 девушка уже является одной из самых востребованных в мире моделей. И кажется, настолько упивается собственным успехом, что совсем забывает о здоровье.

На днях девушку заподозрили в анорексии. Тем более, что вес девушки, со слов друзей, при росте 175 сантиметров всего 40 килограмм.

На снимках, сделанных папарацци, девушка прогуливается по городу в полосатой рубашке-топе и микро-шортах.

На фотографиях отчетливо видно, что ноги девушки в черных чулках больше похожи на спички, нежели на красивые ноги топ-модели. Да, и сама Кайя выглядит малость неважно: от пухлых губ девушки и бюста не осталось и следа.

«И для чего себя так истощать», «Еще пару месяцев назад выглядела лучше», «Заплывать жиром, конечно, не надо! Но такая худоба уже черезчур», — писали поклонники.

Другие же были удивлены, куда смотрит мать. Ведь у девушки на лицо — анорексия…

Впрочем, Кроуфорд, кажется, внешность дочери заботит мало. Топ-модель, сама на раз ложившаяся под нож пластического хирурга, не видит в подобных лишениях ничего плохого. Да, и не прочь поголодать. Как-то Кроуфорд рассказывала, что просидела неделю на огурцах и сбросила почти пять килограмм.

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