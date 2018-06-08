Ещё
Уже опасно: дочь Синди Кроуфорд дошла до веса в 42 килограмма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уже опасно: дочь Синди Кроуфорд дошла до веса в 42 килограмма 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
16-летняя модель Кайя Гербер перестаралась с диетами и теперь поклонники всерьез опасаются за ее жизнь.
Дочь Синди Кроуфорд имеет все шансы затмить звездную маму. По крайней мере, в свои 16 девушка уже является одной из самых востребованных в мире моделей. И кажется, настолько упивается собственным успехом, что совсем забывает о здоровье.
На днях девушку заподозрили в анорексии. Тем более, что вес девушки, со слов друзей, при росте 175 сантиметров всего 40 килограмм.
На снимках, сделанных папарацци, девушка прогуливается по городу в полосатой рубашке-топе и микро-шортах.
На фотографиях отчетливо видно, что ноги девушки в черных чулках больше похожи на спички, нежели на красивые ноги топ-модели. Да, и сама Кайя выглядит малость неважно: от пухлых губ девушки и бюста не осталось и следа.
«И для чего себя так истощать», «Еще пару месяцев назад выглядела лучше», «Заплывать жиром, конечно, не надо! Но такая худоба уже черезчур», — писали поклонники.
Другие же были удивлены, куда смотрит мать. Ведь у девушки на лицо — анорексия…
Впрочем, Кроуфорд, кажется, внешность дочери заботит мало. Топ-модель, сама на раз ложившаяся под нож пластического хирурга, не видит в подобных лишениях ничего плохого. Да, и не прочь поголодать. Как-то Кроуфорд рассказывала, что просидела неделю на огурцах и сбросила почти пять килограмм.
Совсем взрослая: Кайя Гербер удивила сексуальным нарядом
Что делают мужчины дома одни: 25 сумасшедших фото
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Звезда «Дома-2» Солнце рассказала о замужестве Мадонна выходит замуж за юного манекенщика Дженнифер Энистон после развода похудела и помолодела
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бросил невесту, когда узнал, что она эскортница»141
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади25
Самого сильного в мире человека травят в Сети5
Ужасающие фото звезд до и после пластики25
5 шокирующих фактов о клубнике
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
01:00
Голое платье Бузовой произвело фурор
Звёзды
00:54
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
Звёзды
03:41
Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной
Звёзды
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение