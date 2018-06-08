Учительница обогнала порнозвёзд

О том, что на YouTube есть эротические каналы, знают далеко не все фанаты интернет-блогинга, и это показательно. В отечественных медиа эротика традиционно считается палочкой-выручалочкой, универсальным средством подогреть интерес аудитории. Если дела идут не очень хорошо, спасут вариации на тему полового акта — таков традиционный рецепт борьбы за успех. Опыт эротических каналов YouTube показывает, что это работает не всегда.

Каналом PopcornStudio занимается Гурам Нармания, бывший соратник популярнейшего блогера Николая Соболева по проекту Rakamakafo. Там молодые люди специализировались на щекочущих нервы зрителей постановочных сценках, затем Соболев занялся критикой блогеров, Нармания же подался в эротику. Но скандальная критика популярных блогеров оказалась выгоднее полупорнографии, и это очень понятно. На коллег-блогеров Соболев наезжает разнообразно, а секс однообразен, и PopcornStudio в этом не разубеждает.

Интересно здесь то, что ведущими выступают девушки, рекламирующие себя в Instagram, и канал дает возможность рассмотреть представителей этого вольного сообщества вблизи, избежав трат и не вступив с ними в интимные отношения. Девушки удручают: об их внешних данных не приходится говорить из соображений приличия, но то, как они хихикают и строят глазки, вгоняет в тоску. В случае живого общения от них хотелось бы сбежать.

Самое большое количество просмотров — больше миллиона — на канале набрал ролик, рассказывающий о сексуальных позах, но он висит там больше года. Все остальное просмотрами не поражает: семьсот тысяч, четыреста, больше ста. Это канал середнячок — девушки в купальниках, имитация орального секса и унылые постановочные сценки на тему секса запредельно большой аудитории не собирают.

Во-первых, здесь низкое качество юмора: ролик, в котором девушки делают фаллоимитаторы из тапочка, щетки для волос и детской игрушки с практической точки зрения пуст и совершенно не смешон — а публику, как известно не обманешь.

Есть и еще одно обстоятельство: порно-ведущие безличны. Они в меру своего разумения и артистизма подражают моделям с обложек глянцевых журналов, но это не вызывает никакого эротического отклика и даже не смешно. Девушки, место которых в ПТУ, неумело кривляются, изображают секс с гигантским плюшевым медведем и секс с наглотавшимся виагры ботаником, — и все это в очередной раз подтверждает то, что бездарная, унылая плотская любовь самая тухлая вещь, которая только может быть.

Эротический канал «КТО сверху» интереснее и, как следствие, популярней: размещённые на нем ролики набирают и за два миллиона просмотров. Этот канал ведет юная блогер Ася Ась, в своей группе вКонтакте пишет с грамматическими ошибками. Но это её не портит, в «КТО сверху» она хороша: девушка-ботаник, похожая на молодую учительницу, рассказывает о правилах минета и наиболее распространенных ошибках в сексе так, как она могла бы излагать от души вызубренный, как следует осмысленный урок по литературе. PopcornStudio сделала ставку на полуголых девушек, приколы на тему секса и эротическое шоу, а полностью одетая Ася Ась рассказывает о том, как все это надо делать, и бьет девушек из Instagram по всем статьям. Она обращается к молодым людям, и те ей поверят; взрослые найдут в этом свой интерес. А методологически это говорит о том, что секс-просветительство выигрышнее и выгодней связанного с сексом пустопорожнего креатива.

Тем, кто хочет поднять рейтинг своего СМИ при помощи самого простого в мире средства, стоит задуматься о живописующей технические аспекты секса колонке с видеоприложеннием: там об этом может рассказывать школьница. Юная Ася Ась — блестящий маркетинговый ход, грех его не использовать и не пойти дальше.