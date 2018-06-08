Фразы, которые нельзя говорить мужчине в пылу ссоры

Есть вещи, которые точно произносить не надо. Тем более, когда вы оба на взводе.

«Успокойся»

Ну вы же знаете, что это только сильнее выводит из себя, да? Это слово только подчеркивает то, что он вышел из себя. И не производит никакого успокаивающего эффекта.

«Можно, я тебя поцелую?»

Если он зол, ответ будет «нет». А вы точно не это хотели услышать. Таким образом вы можете только вывести ссору на новый уровень. Сначала помиритесь — потом целуйтесь.

«А вот твоя мама…»

«Плохо тебя воспитала»/«слишком много от тебя требует»/«совсем со мной не ладит»/«забодай ее коза»/нужное подчеркнуть. Упоминание его мамы в ссоре — запрещенный прием. Это может еще сильнее его разозлить. Да и вообще: ни к чему вмешивать родственников в ваши разборки. Кстати, вмешивать его бывших тоже не стоит.

«Прости, прости, прости»

Не нужно извиняться миллион раз. Если вы чувствуете себя виноватой, попросите прощения, но сделайте это один раз, а не 500. Потом сделайте паузу и дайте ему время на то, чтобы успокоиться и «остыть». Давление на мужчину во время ссоры — далеко не лучшая тактика.

«Ничего страшного не произошло»

Если вы ругаетесь, значит, что-то все-таки произошло. Не стоит делать вид, что все отлично или пытаться переключить его внимание на другие вещи. Даже если вам это удастся, вы не решите проблему, а просто перенесете ссору на другое время. Рано или поздно взрыв все равно случится. Так что, лучше выяснить, что все-таки произошло, а не пытаться спрятать голову в песок.

Важные решения на «горячую голову» не принимаются. Ссоры иногда заканчиваются расставаниями, о которых приходится долго и упорно жалеть — причем, обеим сторонам конфликта. Тут как и с поцелуями: сначала в любом случае объявите перемирие. Если поймете, что мир получился слишком «худым», думайте на тему расставания.