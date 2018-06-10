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«Я не могла без него спать!»: Амаль Клуни публично призналась в любви мужу
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«Я не могла без него спать!»: Амаль Клуни публично призналась в любви мужу 

Eva.ru 16 минут назад
Фото: Eva.ru
В 2013 году стало известно, что голливудский сердцеед Джордж Клуни влюбился. Его избранницей стала юрист Амаль Аламуддин, на которой он женился в 2014-м, хотя зарекался никогда не связывать себя узами брака. Пара воспитывает двоих детей, а на днях счастливая избранница актера ярко выразила свои к нему чувства.
40-летняя жена Джорджа Клуни Амаль эмоционально рассказала о том, как сильно гордится мужем. Она публично призналась ему в любви на церемонии вручения голливудской премии AFI Life Achievement Award, лауреатом которой стал 57-летний актер. Его выдающиеся способности в кинематографе были отмечены почетной наградой. В рамках мероприятия Амаль впервые со сцены заявила о своих чувствах к мужу, которым очень гордится. Ее речь вызвала много позитивных эмоций у слушателей, особенно у самого актера. Возлюбленная Джорджа Клуни раскрыла детали их совместной жизни: «Я познакомилась с Джорджем, когда мне было 35 лет, и сразу поняла, что мне придется смириться с мыслью, что я буду женой звезды и звездой тоже. Мы начали встречаться в моей лондонской квартире, прячась от всех, и очень скоро мне стало ясно, что я уже никогда не захочу быть с кем-то еще, я не могла без него спать!»
По словам женщины, по прошествии пяти лет ничего не изменилось и артист по-прежнему вызывает у нее восхищение, а от его улыбки она «тает вновь и вновь». Амаль Клуни подчеркнула, что дети Элла и Александр, которые родились год назад, — это большое счастье в их жизни. Она уверена, что наследники в будущем будут тоже гордиться своим отцом.
Супруга актера при всех поцеловала его в губы, что спровоцировало бурные аплодисменты присутствующих. В сети обсуждают ее откровенность: «Какая молодец, что так гордится мужем, он известный ловелас, так что ему несказанно повезло обрести семейное счастье!» «Отлично выглядят вместе, прекрасная пара!» «Ой, Амаль — красотка! Отлично смотрятся, счастья им!» «Как трогательно! Она так его ценит! Это прекрасно!» «А я считаю, что подобные проявления эмоций лишние, нет смысла кричать о личном на весь свет».
По всей вероятности, чувства Клуни друг к другу действительно так сильны, как они об этом заявляют. В конце прошлого года стало известно, что они решили вновь дать клятвы верности друг другу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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