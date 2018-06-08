Как подушка может улучшить вашу сексуальную жизнь

Нет, это не какая-то подушка, оснащенная загадочными секс-механизмами, которую можно купить только в специальном магазине, это самая обычная подушка-думка. Ты удивишься, но она сослужит вам обоим отличную службу, если знать, как ее применять.

18+

Способ № 1: подложить под ягодицы в миссионерской позе

Просто и со вкусом. Если вы любите миссионерскую позу, но она уже слегка приелась вам обоим и хочется чего-то новенького, просто взгляни на ситуацию, так сказать, под другим углом. А точнее — смени угол наклона. Проще простого. Все, что тебе нужно, — подложить подушку под попу, чтобы он входил в тебя слегка иначе, чем обычно. Регулирую величину и мягкость подушки, ты можешь менять свои ощущения по желанию.

Способ № 2: подложить под колени

Недооцененная беда догги-стайл — да, «колено горничной», как в повести «Трое в лодке, не считая собаки». Ладно, не колено горничной, а просто стертые, как в детстве после первых попыток покататься на велосипеде. Если любишь догги-стайл на полу, просто создай дополнительную прослойку между полом и коленями. Будет мягко и удобно, а главное — ты не будешь поглядывать на часы.

Способ № 3: сесть на него сверху

И снова подложить подушку под колени. Знаешь, когда это может пригодиться? Если твой парень слишком хорошо «оснащен». То есть если для обычной позы наездницы размер его члена для тебя великоват, попробуй слегка «сбавить обороты», а точнее, сделать проникновение не таким глубоким, слегка приподнявшись над ним.

Способ № 4: снова под ягодицы

На этот раз не для миссионерской позиции, а для орального секса. Раскроем тебе секрет — когда ты лежишь на плоском, ему тяжеловато добраться до твоих «укромных уголков». Но если ты слегка приподнимешься и твоя попа окажется на небольшом возвышении, твоему партеру будет гораздо легче.

Способ № 5: подушка под спину для него

Попробуйте соорудить такую конструкцию, основной архитектурный замысел которой будет такой: чем больше подушек — тем лучше. Это одна из версий позы наездницы, только… мягче. Пусть он подложит подушки себе под спину и под ягодицы таким образом, чтобы он как будто сидел на троне из подушек. Повернись к нему спиной и сядь сверху, а он может откинуться на спинку своего «трона».

Способ № 6: подушка… и ты

Старый добрый способ мастурбации еще никого не подводил. Как «никогда не пробовала»?! Нужно немедленно исправлять ситуацию! Зажав подушку между ног, двигайся, трись и наслаждайся ситуацией. Подушка уж точно не «сдуется раньше времени».

Способ № 7: уткнись в нее

В позе догги-стайл не стой на вытянутых руках, а просто опусти верхнюю часть тела таким образом, чтобы уткнуться лицом в подушку. Это заглушит лишние звуки, если ты в неподходящем месте для громких стонов, и — опять же — немного изменит угол наклона, так что его проникновение станет чуть глубже и чувствительнее.