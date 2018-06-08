6 важных правил для сохранения семьи

Сохранить гармоничные отношения в семье не просто, но если есть желание — преград нет. О важных правилах, которые стоит соблюдать всем парам, с читателями Kleo поделилась практик гармоничной семейной жизни Мария Висс.

Правило № 1. Наличие общих интересов

Для меня разлад в семье — это не обязательно скандалы, выяснения отношений, обиды, конфликты. Но сам факт, когда люди начинают жить собственными интересами и перестают искать точки соприкосновения — это, по сути, и есть разлад.

Дальше люди будут еще больше копить к себе, друг к другу претензии, потом это вырастет в критику, открытые конфликты и даже ненависть.

Правило № 2. Свобода в отношениях

Меня часто спрашивают, стоит ли давать мужчине свободу действий в отношениях, позволять возвращаться поздно, часто встречаться с друзьями. Сама постановка вопроса изначально лишена осознанности. Она идет от эгоцентричности, когда человек дает какое-то позволение, управляет временем, расписанием другого человека. Это абсолютно неверно.

yandex_ad_1 Я считаю так: брак — это не золотая клетка, и каждый партнер может делать что хочет. И многие люди здесь понимают, что если я ему сейчас все разрешу, то он, конечно же, сразу начнет вести себя негативно. Начнет тебе изменять, приходить поздно, тебя игнорировать.

Это изначально неправильное понимание. Почему человек так должен себя вести, когда вы даете ему свободу? Конечно же, нет.

Если у вас в отношениях любовь, близость, желание работать над отношениями, если есть драйв и команда, когда вы дадите человеку свободу, он не будет возвращаться поздно. Он не будет проводить время с друзьями постоянно, и он не будет забивать на ваши ценности, ваши интересы и ваши потребности. Для него будет очень важным то, что вы чувствуете и то, на каком уровне находятся ваши отношения.

Да, это очень важно, позволять человеку реализовывать его собственные ценности. Например, ходить на футбол, на рыбалку, и так далее.

Поймите, чем ближе, гармоничнее и нежнее ваши отношения, тем больше мужчина будет стремиться оставаться внутри этих отношений — с вами. Поэтому я призываю женщин, чтобы они не связывали свободу мужчины и вседозволенность воедино.

Правило №3. Понимание

Мне часто задают вопрос, как обратить на себя внимание мужа? Это не сложно: любить, не критиковать и не ограничивать его свободу.

Чтобы научиться этому имеется социальный проект «Пироги». Стоит он как две чашки кофе. Оплата нужна, чтобы подчеркнуть ответственность человека.

В рамках программы в течение 20 дней я даю задание, в котором мы учимся понимать мужчину. И действительно возвращаемся к тем истокам, когда мы были мурлыкающими дамами, восхищенно смотревшими в глаза своему мужчине.

Как в самом начале отношений, когда все еще было круто, не было этих семейных проблем, быта, ссор.

Еще я всегда рекомендую к просмотру классный фильм «Огнеупор». По мотивам ленты я и создала эти «Пироги». Миссия тренинга — научиться заново любить и бескорыстно эту любовь давать.

Правило №4. Недомолвки

Я считаю, что есть идеальные семьи, в которых очень глубокий уровень понимания нужд и потребностей друг друга. Это важно. Мы, например, со своим мужем очень долго боролись, потому что не могли понять свои потребности.

У меня, как оказалось, основная потребность — это безопасность. Идет она из детства и моего воспитания. Вот я ее пыталась реализовать, чтобы стать успешной и обезопасить тем самым себя.

Когда мой муж понял мою потребность, у нас сразу же наладилось понимание. Потом я услышала его потребность. Как итог, мы стали стремительно сближаться.

yandex_ad_2 Но, даже в семьях с высокой осознанностью бывают моменты недопонимания. Это не может быть полнейшим штилем. Отсутствие волн и эмоций — это скучно.

Размолвки происходят. При этом, они не носят такой разрушающий характер, как ссоры в обычных семьях, где обида длится несколько дней, или даже лет. А ведь таких пар действительно очень много…

Лично наши обиды с мужем могут длиться 10 минут, максимум час. Потом все равно кто-то идет на сближение. Мы понимаем, что не хотим тратить время и драгоценные моменты жизни на ссоры.

Правило № 5. Осознание ответственности

С чего нужно начать сохранение и укрепление брака? Ну, конечно же, с понимания нужд своего партнера.

Я была на одном тренинге, где между женщиной и тренером произошел интересный диалог.

Ж: «Мы потеряли контакт».

Т: «Мы или Ты»?

Ж: «Нет, не я, а мы».

Т: «Вот этим „Мы“ вы сразу же перекладываете ответственность на другого человека».

Т: «А в чем была причина потери?»

Ж: «Мне было скучно в этих отношениях. Мы действительно просто сосуществовали в одном пространстве».

Т: «Тебе было скучно или это ты была скучной?»

Ж: «Я? Нет, я не скучная!»

Т: «Ты была скучной! Ты не хотела коннектиться! Ты не хотела искать точки соприкосновения с мужем. И поэтому ваш брак развалился».

И кто-то сейчас скажет: «Вот, вечно я виновата…» А я вам могу сказать, что только вы ответственны за свою жизнь.

Если вам не нравятся отношения, вы можете ждать бесконечно долго от партнера первого шага. При этом ваша жизнь проходит в несчастливых отношениях, в очень низкой осознанности, в конфликтах, в отсутствии денег, удовлетворенности от жизни, наполненности, осознанности… ваша жизнь.

То, что его проходит в этих же эмоциях — это его проблемы. Но то, что вы тратите вашу жизнь на это — это только ваша ответственность.

Об этом я говорю в своей онлайн школе. Это моя флагманская школа по восстановлению женственности и налаживанию действительно волшебных, близких, осознанных отношений со своим партнером.

Правило №6. Увлечения и вновь свобода

В моей семье и я, и муж свободны. Для меня важно раз в год, а иногда даже два, уезжать куда-то одной. Просто путешествовать. Это может быть какая-нибудь школа кулинарная в китайской провинции, изучение тайской кухни в Бангкоке и т.д. Муж понимает эту важность и ценит это.

У мужа тоже есть желания и хобби. Например, он получал лицензию пилота в Европе. Потратил на это очень много времени и большие средства. Он ездил в течение года регулярно в Европу, проводил там по неделе каждый месяц, уделяя мало внимания мне и детям.

Я понимала, что это для него важно. И я точно не хотела бы тем человеком, который обрезал бы ему крылья.

Когда я даю свободу своему мужу, я прекрасно понимаю, что он не пойдет мне изменять. Ему это просто не нужно. Точка. Все потому, что наши отношения находятся на совсем другом уровне осознанности.