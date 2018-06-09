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Регина Тодоренко дала неожиданный комментарий о беременности
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Регина Тодоренко дала неожиданный комментарий о беременности 

Letidor.ru 9 июня 2018
Фото: Letidor.ru
Телеведущая опровергла слухи, для которых сама же дала повод.
Звезда популярного телевизионного шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко дала поклонникам повод заговорить о беременности. Ведущая публиковала в последнее время на личной странице весьма многозначительные посты о 9 месяцах вынашивания чуда, а вчера появилась на красной дорожке яркого светского события «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» в весьма свободном платье и на вопрос журналиста, можно ли ее поздравить, ответила: «Обязательно поздравляйте!»
Поклонники принялись было осыпать женщину поздравительными комментариями, однако Регина Тодоренко разместила в личном Instagram видео, в котором дала неожиданный комментарий о беременности.
Ребята, не гоните бесов, пожалуйста. Если я встану так, я беременна. Если встану так, я не беременна. Если я сделаю вот так, я не беременна, пацаны!
В ходе ролика телеведущая поворачивается боком и прижимает объемное платье руками, чтобы показать, что никакого округлившегося живота под ним нет.
Фото: Instagram
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