Самая сексуальная женщина России Регина Тодоренко рассказала о беременности

По мнению фанатов, платье, в котором пришла Тодоренко на вручение премии МУЗ ТВ, подчеркнуло заметно округлившийся живот Регины. Однако — рано, что называется, радовались. 27-летняя телеведущая, смеясь, объяснила все оптической иллюзией. Видео звезда опубликовала в своем instagram.

— Ребята, хватит распускать слухи! Видео для тех, у кого есть чувство юмора! Шоу #ПятницаСРегиной @prtshow — это мое детище, именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! И наконец-то «МЕНЯ МОЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ» — 29го июня премьера состоится на канале, — объяснила звезда в комментарии к видео.

К слову, карьера — телевезионная и музыкальная — у Регины Тодоренко действительно идет в гору. После того, как осень ю 2017-го она объявила об уходе из «Орла и решки», который вела четыре сезона, она стала вести бьюти-шоу «Мейкаперы» на телеканале «Пятница!» со стилистом Владиславом Лисовцом. А в 2018-м начала вести на том же канале еще и музыкальный конкурс «Голос улиц». Кроме того, Тодоренко ведет программу о путешествиях по городам РФ «Орел и решка. Россия», в которую она вернулась ради путешествий по России.

В 2017-м Регина заняла третью строчку в топ-100 самых сексуальных женщин России, который составил журнал MAXIM.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Регина Тодоренко была экстренно госпитализирована.