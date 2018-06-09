Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала слухи о беременности

Звезда заявила, что ее уже можно поздравлять.

Звезда популярного тревел-шоу «Орел и решка» и программы «Мейкаперы» Регина Тодоренко интригует поклонников своими заявлениями, а также внешним видом, провоцируя разговоры о том, что она ждет ребенка. Даже на красную дорожку 16-ой Ежегодной национальной Премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» звезда пришла в платье, фасон которого создает видимость округлившегося живота у девушки.

Заметим, что за несколько часов до прихода на красную дорожку, Регина опубликовала пост на своей странице в Instagram, подписав его следующим образом:

Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного.

А на самой красной дорожке, уходя от фотографов, Региона ответила на вопрос журналиста: «Регина, скажите, вас можно поздравить с пополнением?».

Обязательно поздравляйте!

— ответила Регина, даже не взглянув на корреспондента.

Создается впечатление, что она не расслышала полностью вопрос. А с другой стороны, возможно девушка сделала это специально.

Телеведущая продолжила интриговать поклонников и после премии.

Сегодня наградила Элджей в номинации «Прорыв Года». Я верю, что совсем скоро я тоже совершу прорыв! 29го июня — день Х!

— написала она в Instagram.

_ «Поздравляю, Регина🌷🌺🌹🎈🌈 Здоровья», «Регина, ты беременна?», «Точно видно животик», «Тут похоже, что ты беременна», — комментируют подписчики. Другие же сомневаются, или высмеивают подобные догадки пользователей: _«К чему этот образ? Она беременна или нет?», «Отстаньте от Регины, она не беременна и не раз это говорила. А если и так, порадуйтесь молча и не задавайте глупых вопросов, беременность это такая штука рано или поздно все все узнают», «Да может она специально в область живота что-то подложила, чтобы над всеми постебаться 😁😂», «Ну не может живот вылезти за две недели. Видел Регину и живота не было».

О том, какой сюрприз готовит Регина Тодоренко поклонникам станет известно позже. Пока же остается лишь ждать официальных заявлений от звезды, сделанных в спокойной обстановке, а не на бегу во время прохода по красной дорожке.

Напомним, ранее Регина Тодоренко еще не успела стать мамой, а потому поклонники будут рады, если это произойдет. Однако о том, состоит ли телеведущая с кем-то в отношениях — не известно. Хотя недавно папарацци застали Регину за поцелуями с певцом Владом Топаловым

Фото: Instagram, пресс-служба