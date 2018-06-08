Ведущая «Орла и решки» рассказала о своей беременности 

Днем 8 июня одна из ведущих популярной программы «Орел и решка» озадачила своих поклонников, опубликовав в своем Instagram‐аккаунте неоднозначный пост, в котором многие увидели намек на беременность телеведущей.
«Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного», — подписала Тодоренко свою публикацию.
Пользователи сразу же начали поздравлять телеведущую с тем, что в скором времени Тодоренко станет мамой, но многие заподозрили в этой подписи тонкую шутку телезвезды, говоря, что девушка просто пишет о своем новом проекте и отмечая ее хорошее чувство юмора.
Позже Тодоренко опубликовала еще одну фотографию. На этот раз пользователи уже разглядели заметно округлившийся животик телеведущей.
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