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Ведущая «Орла и решки» рассказала о своей беременности
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Ведущая «Орла и решки» рассказала о своей беременности 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Днем 8 июня одна из ведущих популярной программы «Орел и решка» озадачила своих поклонников, опубликовав в своем Instagram‐аккаунте неоднозначный пост, в котором многие увидели намек на беременность телеведущей.
«Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного», — подписала Тодоренко свою публикацию.
Пользователи сразу же начали поздравлять телеведущую с тем, что в скором времени Тодоренко станет мамой, но многие заподозрили в этой подписи тонкую шутку телезвезды, говоря, что девушка просто пишет о своем новом проекте и отмечая ее хорошее чувство юмора.
Позже Тодоренко опубликовала еще одну фотографию. На этот раз пользователи уже разглядели заметно округлившийся животик телеведущей.
Звездный хоккеист Александр Овечкин и его жена Анастасия ждут первенца. Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская стали мужем и женой в 2016 году, но отпраздновали событие торжественной церемонией 8 июля 2017-го. Местом проведения свадьбы была выбрана Barvikha Luxury Village. Гостями мероприятия стал практически весь российский бомонд: звезды спорта, шоу-бизнеса и кинематографа.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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