«Делайте трезвые выводы о нем»: Катя Гордон прокомментировала развод Кержаковых

Недавно стало известно, что бывший футболист Александр Кержаков не обрел счастья в браке с телезвездой Миланой (в девичестве — Тюльпановой). Есть информация, что пара собирается развестись. В семье, где есть общий сын Артемий, воспитываются еще двое детей спортсмена от предыдущих отношений. Свое видение ситуации обозначила юрист и общественный деятель Катя Гордон

Александр и Милана Кержаковы растят годовалого сына Артемия. У Кержакова есть еще двое детей от прошлых отношений: дочь Дарья и сын Игорь, мать которого Екатерину Сафронову лишили родительских прав. Многие критиковали бывшего футболиста, считая, что именно он сделал все возможное, чтобы отобрать детей у своих бывших женщин. Известная правозащитница Катя Гордон не стала скрывать своих эмоций по поводу развода Кержаковых и прокомментировала его: «Сценарий Кержакова» — именно так, быть может, в юриспруденции назовут идеальный для мужчины развод с определением места жительства детей с ним и наркологическим скандалом вокруг супруги. Несколько лет назад я лично и моя компания пытались сделать хоть что-то, чтобы бывшая жена Александра Катя Сафронова видела своего малолетнего сынишку… Ограничили Катю в правах потому, что, по мнению стороны Кержакова, она была опасным беспробудным наркоманом…»

Гордон не скрывает негодования от того, что Кержаков и его защитники сделали все возможное, чтобы ограничить общение ребенка с его матерью, которую назвали наркоманкой. В итоге Сафронова уже четыре года не видела сына. Катя отмечает, что теперь наблюдается аналогичная ситуация — в СМИ есть сообщения о лечении от «пагубной зависимости» уже новой избранницы Александра — Миланы. Не секрет, что многие обсуждали Кержакову за то, что та якобы пыталась построить свое счастье на чужом несчастье. Катя Гордон рекомендует не злорадствовать, а поразмыслить над тем, почему события развиваются именно таким образом: «А советы всем читающим просты: во-первых, никогда не смейтесь над тяжелой участью прежней женщины вашего мужчины, а лучше делайте трезвые выводы о нем, и во-вторых, аккуратнее с предложениями полечиться или сходить к психиатру со стороны супруга в конфликтное время перед разводом».

Гордон выступила в защиту Миланы, отметив, что та связывалась с ней и хотела помочь своей предшественнице Екатерине Сафроновой встретиться с сыном, что, впрочем, не удалось. Многие пользователи считают, что именно Александр Кержаков был инициатором расставания с супругой. Ему приписывали неверность и даже рукоприкладство. Фанаты надеются, что вскоре ситуация прояснится: «Кто-то же должен остановить эту вседозволенность и найти управу на Кержакова». «Бедные женщины, ведутся на его внешность привлекательную, вот потом и результат».

«Как грустно, что там все вышло. Виноваты обе стороны, как мне кажется». «Что-то здесь нечисто, как это не дать матери общаться с сыном, есть ли этому объяснение?» «Да, никогда не злорадствуйте, ибо чревато». «Ужас, неужели и у Миланы сына заберет? А потом новую свадьбу, жену и ребенка заведет?» Поклонники уверены — вскоре станет известно о новом разводе Александра Кержакова, ведь он и его нынешняя супруга Милана уже сняли обручальные кольца.