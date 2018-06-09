Фото: Никки Рид и Йен Сомерхолдер проводят романтический отпуск в Мексике

Никки Рид и Йен Сомерхолдер уже не так часто радуют поклонников совместными фотографиями и признаниями в любви, как делали это всего пару лет назад, но, без сомнения, в этой паре действительно все хорошо. Супруги были замечены в Мексике, где они проводят романтические каникулы, и выглядели при этом очень счастливым.

Папарацци удалось заснять парочку на пляже, где 30-летняя Никки и 39-летний Йен занимались спортом. Друзья пары говорят, что Сомерхолдер и раньше был за здоровый образ жизни, но вместе со своей женой он стал настоящим фанатом йоги. Теперь супруги занимаются вместе при каждом удобном случае. Их дочери Бодхи рядом замечено не было — видимо, Йен и Никки хотят держать ее подальше от внимания прессы, пока она не станет постарше. Напомним, Рид и Сомерхолдер поженились в 2015 году, а в августе 2017 они впервые стали родителями.

попкорнnews