Не имей 100 друзей: как распознать настоящую дружбу

Аристотель когда-то сказал: «Друг — это одна душа, живущая в двух телах». Габриэль Гарсиа Маркес писал, что настоящий друг будет чувствовать ваше сердце, просто держа вас за руку, а Осип Мандельштам сравнивал дружбу с сокровищницей.

Сегодня, конечно, о дружбе так поэтично не отзываются, а друзьями называют чуть ли не всех: коллег по работе, знакомых, соседей и даже тех, кто в социальных сетях просто поставил на вашей страничке галочку в разделе «дружить».

В Международный день друзей редакция портала Москва 24 решила разобраться, кто же такой настоящий друг в XXI веке.

Когда есть, что обсудить Дружба сегодня — это больше про интересы. У вас, как правило, общее представление по глобальным вопросам: что такое «хорошо, а что такое плохо». В мелочах вы можете запросто спорить, доказывать свое мнение и принимать точку зрения другого.

"Всерьез о дружбе первым в истории философской мысли писал Кант. Он говорил о том, что дружба — это союз сердец, людей, которые всегда готовы помочь и понять друг друга. Так что первое, что связывает людей — это взаимное понимание. Даже если люди имеют разные точки зрения по каким-то вопросам, они всегда попытаются друг друга понять", — считает психолог, заместитель директора, заведующая лабораторией истории психологии и исторической психологии Института психологии РАН Вера Кольцова.

Когда есть, о чем помолчать Другой не менее важный признак — это откровенность. Это ваш друг, если этому человеку вы почему-то без лишнего стеснения рассказываете свои сокровенные истории, внезапно пришедшие мысли, или то, о чем размышляете долгие годы. А в ответ этот человек с искренним интересом слушает и делится своим, «накипевшим». Это только кажется просто! Сегодня по-настоящему искренние разговоры случаются довольно редко, такие моменты нужно ценить.

"У каждого человека есть потребность кому-то рассказать, что его волнует, что занимает его мысли, свои планы, трудности, проблемы. Друг — это та жилетка, в которую мы можем поплакаться, и тот, с кем мы можем разделить свою радость. Наверное, это важнейшая черта дружбы, потому что даже любимому человеку не всегда ты можешь рассказать о своих слабостях или нагружать своими проблемами", — уверена Кольцова.

Когда можно смириться Друг принимает вас таким, какой вы есть. Правила игры практически такие же, как и со второй половинкой, только в отношении дружбы все сложнее. Вы закрываете глаза на недостатки своего друга, не стремитесь его критиковать, а думаете, как можно помочь. Все это, конечно, взаимно. Самый простой признак настоящей дружбы — люди общаются друг с другом не из-за личной выгоды. Есть такое? Тогда вам очень повезло.

"Друг — это человек, которому ты полностью доверяешь и совет которого для тебя важен. И, на самом деле, критика со стороны друга — это нормально. Главное, научиться ее правильно подавать и, соответственно, воспринимать. Сама по себе критика в дружбе не является деструктивной, она более чем полезна, помогает вам лучше понять себя", — объясняет психолог.

Когда есть поддержка Другу важно то, как вы себя чувствуете. Настоящий друг никогда не будет «подливать масла в огонь», если заметит, что у вас плохое настроение. Поддержка и чувство эмпатии — залог крепкой дружбы.

"Этот человек всегда протянет руку помощи, особенно в сложных ситуациях. Не пройдет мимо, не сделает вид, что ему некогда. Дела друга должны быть близки, на них откликаются и всегда адекватно реагируют", — говорит Кольцова.

Когда нет наставников Настоящий друг никогда не будет включать «мамочку», не будет поучать тебя или за счет тебя выглядеть в определенном обществе лучше. Дружба — это не наставничество и корысть, а открытый диалог.

"Еще один из важнейших моментов — это прощение. Настоящий друг способен прощать: ваши слабости, слова, неправильные действия", — отметила специалист.

По словам Веры Кольцовой, отношения в дружбе — паритетные. «Если есть признаки того, что ваши отношения перешли в категорию „руководство — подчинение“, то это уже не дружба. В дружбе недопустимы отношения по вертикали», — подытожила психолог.