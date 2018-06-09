Мужчина не решается признаться в любви? 10 невербальных знаков, которые его разоблачат

Мы убеждены, что прикосновения могут рассказать о чувствах больше слов. Но здесь важно понимать, на какие детали нужно обращать внимание. Изучив этот вопрос с нашей помощью, ты станешь настоящим мастером в распознавании языка жестов.

Прикосновения — это невербальное общение, которое говорит об искренности намерений куда красноречивее слов. Если затронуть самые приятные и разнообразные тактильные знаки, то, безусловно, все они касаются любви. Например, если ты приятна мужчине, он все время будет искать возможность лишний раз прикоснуться к тебе. Но не каждый способен уловить тонкие намеки тела, которые непроизвольно делает партнер.

Мужчина может говорить тебе что угодно, но лишь его действия способны рассказать о самом главном. Тело человека, его движения и мимика выдают всю подноготную как о самом человеке, так и о его отношении к тебе. Все мы слышали о «закрытых позах», которые свидетельствуют о том, что человек к тебе не расположен. Или о властных знаках доминирования, символах лжи — когда оппонент не может сконцентрироваться и смотреть в глаза. Иногда по жестам мы четко видим, кто в паре лидер, а кто ведомый. И лишь умелые манипуляторы, которые знают значение тысяч знаков прикосновений, в состоянии сыграть нужную эмоцию. Не зря в НЛП есть популярный прием: когда хочешь в чем-то убедить человека, постарайся легко и невзначай прикоснуться к нему.

Психологи утверждают, что при помощи невербальных средств общения можно узнать о человеке даже то, что он тщательно пытается скрыть. Представители сильного пола обычно молчат, как партизаны, поэтому женщинам приходится самостоятельно обо всем догадываться. Внимательно наблюдай за языком тела — за жестами, мимикой, положением тела, движениями влюбленного мужчины. Так ты всегда сможешь узнать, что творится у него внутри.

Оказывается, жестов, символизирующих настоящие чувства, великое множество: скрещенные пальцы пары говорят о партнерстве и сексуальной совместимости, сплетение рук — о химии между партнерами, лицо к лицу — о настоящей близости, а объятий и поцелуев, которые свидетельствуют о гармонии в паре, сотни разновидностей. Давай разбираться во всем по порядку…

Для начала немного статистики: при помощи слов человек передает всего лишь около 7% всей информации, а вот при помощи невербальных средств общения — около 55%. Остальные порядка 38% — это различные нюансы звуков: интонация, тембр, высота голоса.

А знаменитая женская интуиция, кстати, которой мы так гордимся, — не что иное, как природное умение правильно распознавать невербальные знаки. Эта суперспособность у женщины заложена природой, чтобы она умела правильно распознавать желания и потребности младенца, когда он еще не может «доложить» о своих нуждах. Кстати, многие семейные пары с большим стажем способны общаться, практически не раскрывая рта. Мужу бывает достаточно увидеть взгляд жены, чтобы понять, что он в чем-то провинился.

Итак, какие сигналы, как правило, выдают высокие чувства мужчины:

Зрачки автоматически расширяются, когда мы смотрим на того, кто нам нравится. Это одна из причин, почему люди говорят, что глаза никогда не обманывают. Этот процесс нереально проконтролировать, поэтому следи внимательно за его глазами.

К тому же, если он еще в тебя не влюблен, пристальный взгляд прямо ему в глаза может быстро исправить ситуацию. Этот хитрый метод называется градацией Рубина: попробуй смотреть на человека, который тебе нравится, около 75% времени вашего разговора. Мозг мужчины отреагирует моментально в том случае, если ему ты тоже симпатична. Дело в том, что у человеческого мозга есть свойство реагировать на внимательный взгляд особи противоположного пола, соответственно, мы начинаем сами верить в то, что мы влюблены, а наш мозг начинает активно выделять такой гормон, как фенилэтиламин. Это химический брат амфетаминов, он выделяется нервной системой, когда мы очень увлечены другим человеком. Именно этот гормон заставляет наше сердце биться сильнее, волноваться и краснеть, когда мы его видим. Конечно же, невозможно заинтересовать кого-то с помощью градации Рубина, если ты видишь, что абсолютно не привлекаешь человека, но технику можно применять в том случае, когда хочешь усилить уже очевидный интерес к себе.

И еще помни, что существует три типа взгляда: властный, интимный и социальный. Если человек смотрит в переносицу, тебе будет неуютно, потому что это властный взгляд. И солгать при таком взгляде очень сложно — кстати, именно так учат смотреть следователей на допросе. Смотрит на нос — это социальный, самый комфортный для нас. Интимный взгляд — это когда человек заглядывает прямо в глаза, потом скользит вниз и опускается ниже подбородка. Если тебе возвращают интимный взгляд, значит, между вами устанавливается высокий уровень доверия. По этим взглядам можно понять уровень близости между мужчиной и женщиной.

Если мужчина стоит или сидит рядом с понравившейся женщиной, носки его ног всегда будут повернуты в ее направлении. Он как бы идет к ней, мысленно. Даже в большой компании это будет заметно. Понаблюдай за ногами мужчин, и ты поймешь, кто тебе симпатизирует.

Если он повернулся к тебе почти всем корпусом и при этом ваши руки плотно переплетены, то это говорит о его стремлении быть как можно ближе. Вообще, плотный контакт «ладонь-ладонь» — признак самой глубинной связи.

Если мужчина неосознанно копирует твои мимику, движения, жесты, он тебя «зеркалит». Это означает его стремление (пока еще неосознанное, но уже выраженное) тебя оберегать.

Но, сказать по правде, у мужчин практически все главные жесты связаны с паховой областью. Чем больше он хочет подчеркнуть свою мужественность, тем больше акцент на пах. Вот весь немудреный мужской арсенал ухаживания: раскрытые колени, почесывание, руки возле пояса. В общем, парни в этом смысле просты как пять копеек. Чем шире при виде женщины мужчина разводит ноги и чаще трогает свой ремень на брюках, тем больше она ему нравится как женщина.

Даже если мужчина станет рассказывать что-то о работе, то со стороны окружающим будет казаться, что он делится с тобой невероятным экшеном, который пережил пять минут назад. Ведь его слова будут сопровождать различные движения руками, так он старается попасть в зону твоего внимания хоть каким-то образом. Поэтому если ты заметила, что коллега постоянно мельтешит перед глазами, близко подходит, пытается помочь, внимательно слушает, сомнений нет — ты ему нравишься.

Раскрытые ладони — это самый древний сигнал о том, что «у меня нет оружия, я пришел с миром». Если в разговоре обе ладони либо расслаблены, либо при жестикуляции человек постоянно показывает открытые ладони, значит, он с тобой искренен и доброжелателен. А вот если собеседник начал прятать ладони в карманы брюк, плотно прижав к телу, — так чаще всего делают мужчины — это сигнал о том, что, во-первых, ему больше не хочется участвовать в разговоре, а во-вторых, ему скучно.

Мужчина может положить руку очень низко на талию или даже еще ниже. На первый взгляд, жест имеет интимно-сексуальный подтекст. Однако на самом деле это проявление защитного поведения. Он хочет показать всем, что ты принадлежишь ему и вы более чем близки.

Расширенные, раздувающиеся ноздри у мужчины выдают его сильный сексуальный интерес. Ему как бы не хватает воздуха вблизи любимой женщины от обуревающих его чувств, и он пытается вдохнуть поглубже. Теребит какие-то части своей одежды, к примеру крутит пуговицу. Этот нервный жест говорит о том, что он чувствует себя неспокойно и ты на него явно оказываешь сильное влияние.

К красноречивым невербальным жестам также можно отнести явное стремление мужчины хорошо выглядеть перед любимой женщиной. Он следит за собой, пытается наряжаться, следит за чистотой одежды, обуви, начинает интересоваться парфюмом, возможно, записался в спортзал. И все затем, чтобы выглядеть перед тобой наилучшим образом.

Также мужчина для завоевания благосклонности женщины старается быть в центре внимания, показывая свой острый ум, умение рассказывать веселые истории или смешить публику. Он может хвастаться своими недавними личными покупками и вещами, демонстрируя этим свою материальную независимость и обеспеченность, зная, что женщины в первую очередь выбирают сильных и независимых партнеров.

Мужчины, конечно, великие конспираторы и никогда не признаются в любви слишком рано. Они боятся стать в глазах женщины уязвимыми, слабыми, боятся, что их отвергнут — вообще много чего боятся. Но тем не менее женщина все равно сможет распознать, как относится к ней мужчина. Для этого надо только научиться правильно толковать его жесты и мимику — и секретов не останется.

Только один важный совет: никогда не стоит недооценивать мужчин. Зачастую многие из них хорошо разбираются в женской психологии и могут с легкостью использовать против тебя то же оружие. Например, так, как это делает Уилл Смит в ролике ниже. Перед таким профи у любой женщины нет шансов…

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Сцена из к/ф «Фокус»