Муж Алены Кравец не появился на ее дне рождения 

На днях в элитном столичном ресторане, который находится в знаменитой высотке на Кудринской площади, с помпой отметила свой день рождения певица, актриса Алена Кравец. В этот вечер ее чествовали близкие друзья и родственники, столы ломились от деликатесов и дорогого шампанского, а для гостей играл модный диджей. Не хватало на этом празднике только одного — мужа Алены. WomanHit.ru выяснил, что же случилось у молодоженов.
Итак, несмотря на отсутствие супруга, виновница торжества держалась достойно, уделяла внимание всем собравшимся и принимала поздравления. «Я давно являюсь фанаткой эксклюзивной парфюмерии, — рассказывала Алена, получив в качестве подарка любимый запах, — зная мою страсть к дорогим селективным ароматам, подруга решила подарить мне очень редкие духи. Это лимитированное издание, образцы которого есть только у Мадонны и Мелании Трамп».
А где же в это время был новоиспечённый муж Алены? Получается, что не успел отыграть марш Мендельсона уже во второй раз, как благоверный Кравец нашел дела поважнее, чем день рождения любимой женщины? На вопрос гостей о том, где же Руслан, светская львица кокетливо отвечала, что рейс мужа из Швейцарии был отложен из-за непогоды, но при первой же возможности он прилетит в Москву. Действительно, оказалось, что это правда: муж попал в неприятную ситуацию по стечению обстоятельств. Чтобы искупить свою вину, супруг снова обещал сделать Алене какой-то неприлично дорогой подарок. Напомним, что на свадьбу он уже ей подарил кольцо с бриллиантом шампань в 6 карат по цене квартиры в центре Москвы. К счастью, весь вечер от Алены не отходила ее близкая подруга Регина Мянник, которая зарядила подругу своей энергией, и день рождения все-таки удался.