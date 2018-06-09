Женщина идеальная — какая она?

«Мы. Женщины» — это фотопроект литовского фотографа Неринги Рекашюте (Neringa Rekašiute) о настоящей женской красоте.

Еще будучи студенткой, Неринга занялась изучением проблемы изображения женского тела в средствах массовой информации и пришла к выводу, что нам постоянно пытаются навязать стандартизированный идеал женской красоты. Но существует ли идеальная красота? Неринга считает, что в СМИ женское тело изображается как объект сексуального желания, образ женщины сосредоточен только на ее внешности, а не на ее индивидуальности. По мнению Неринги, всё это имеет прямое негативное влияние на общество, в результате которого большинство женщин недовольны своим телом и у них из-за этого появляются различные проблемы, в том числе психологические. Женщина идеальная — какая она?

1. Три женщины — фотограф Неринга Рекашюте, литовская актриса и телеведущая Беата Тишкевич , а также PR-специалист Модеста Кайрите — решили выступить с протестом против искаженного образа женщины в средствах массовой информации и создали социальный проект, который назвали «We.Women».

2. Цель этого проекта — вдохновить женщин принять и полюбить свое собственное тело. Как пояснили создательницы проекта, сначала женщины должны понять, какие они есть на самом деле, а потом принять свое тело со всеми «внутренними и внешними шрамами».

3. Двенадцать отважных женщин согласились участвовать в проекте «Мы. Женщины». Они решились не только открыться миру и рассказать свои истории, но и предстать перед фотокамерой в одном нижнем белье.

4. У каждой из участниц проекта были свои болезненные переживания из-за внешнего вида. Впрочем, как и у большинства женщин, которые стесняются своего тела, потому что оно или слишком толстое, или слишком худое и т.п.

5. У большинства из двенадцати женщин, принявших участие в фотосессии, на самом деле были гораздо большие проблемы, чем только недовольство своим телом. Одна из них страдала от анорексии, другая от булимии, третья от альбинизма. Некоторые из женщин боролись с сильной депрессией. А у одной из участниц обнаружили рак молочной железы.

6. «Этот проект показал нам, какие глубокие „шрамы“ носят в себе женщины в нашем обществе», — говорит Неринга.

7. Женщины, которые пытаются идти в ногу со стандартами, навязанными средствами массовой информации и одновременно принятыми обществом, живут под постоянным давлением: ведь они всегда должны выглядеть идеально.

8. Неустанное стремление к идеальной внешности приводит к тому, что женщины постоянно недовольны своим телом, в результате чего у них снижается самооценка. Именно поэтому так важно говорить об этих проблемах и показывать настоящие женские тела — так считают авторы проекта «Мы. Женщины».

9. «В журналах нам все время показывают идеальных женщин. На самом деле это всего лишь одномерные фотографии, которые исправлены с помощью фотошопа, — говорит Модеста. — Наши истории, шрамы и тела тоже идеальные, потому что они настоящие».

10. Беата Тишкевич подчеркнула, что «мы — это не только наше тело, тело — это всего лишь форма для того, что есть внутри нас».

11. После того как Беата разместила описание проекта «Мы. Женщины» в своем профиле в Facebook, ей начали писать тысячи женщин со всей Литвы.

12. Беата прочитала все их истории и выбрала 12 женщин, которых пригласила для участия в проекте «We.Women».

13. «Этот проект стал очищением для его участниц и вдохновением для всех нас. Мы по-прежнему общаемся, поддерживаем и консультируем друг друга. Мы чувствуем, что между нами есть сильная связь», — говорит Неринга.