«Супруги только по документам»: Иван Краско готов отпустить молодую жену

Иван Краско женился на своей возлюбленной в сентябре 2015 года. Тога пару не смутила 60-летняя разница в возрасте. Несколько лет после свадьбы их союз казался идеальным. Поклонники действительно поверили, что между Иваном и Натальей сильные чувства, но недавно брак дал трещину.

В программе «На самом деле» показали кадры того, как Наталья на романтическом свидании целуется с другим мужчиной. Как позже выяснилось, мужчину наняли для того, чтобы он соблазнил молодую актрису. Супруга Краско уверена, что все это организовала бывшая жена Ивана Наталья Вяль, которая до сих пор испытывает чувства к экс-супругу.

Сам Краско решил дать откровенное интервью, чтобы пролить свет на сложившуюся ситуацию. Он отметил, что не собирается в ближайшее время разводиться с молодой супругой, но при этом дает Наталье полную свободу.