«Супруги только по документам»: Иван Краско готов отпустить молодую жену 

Иван Краско женился на своей возлюбленной в сентябре 2015 года. Тога пару не смутила 60-летняя разница в возрасте. Несколько лет после свадьбы их союз казался идеальным. Поклонники действительно поверили, что между Иваном и Натальей сильные чувства, но недавно брак дал трещину.
В программе «На самом деле» показали кадры того, как Наталья на романтическом свидании целуется с другим мужчиной. Как позже выяснилось, мужчину наняли для того, чтобы он соблазнил молодую актрису. Супруга Краско уверена, что все это организовала бывшая жена Ивана Наталья Вяль, которая до сих пор испытывает чувства к экс-супругу.
Сам Краско решил дать откровенное интервью, чтобы пролить свет на сложившуюся ситуацию. Он отметил, что не собирается в ближайшее время разводиться с молодой супругой, но при этом дает Наталье полную свободу.
«Мы с Наташей супруги уже только по документам. На самом деле этого уже нет. Она — свободный человек. Я ей это всегда говорю. А Наталья Александровна отвечает, что секс ее вообще не интересует. Но я вижу, как она смотрит на интересных мужчин! Она творческая и увлекающиеся личность. О разводе мы не думаем. Зачем? Сейчас это ей не надо. Наталья Александровна живет со мной в квартире. Если она встретит кого-то и потребует развод, ради бога», — поделился Краско с «Комсомольской правдой».