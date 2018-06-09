«Быт заел» или «любовь живет три года»? Как сохранить близкие отношения надолго

«Близость — это способность регулировать дистанцию. Это сложно. Не менее сложно, впрочем, не требовать от партнера прекратить разбрасывать вещи по комнате». В отношениях люди в первую очередь стремятся к близости, именно ее потерю очень серьезно переживают. Разрушить близость очень просто, поясняет психотерапевт Илья Латыпов: ошибок, которые ставят самые крепкие отношения под удар, великое множество. Что же советует специалист для того, чтобы близкие, «уютные» отношения сохранялись как можно дольше?

— Кто-то жалуется, что «быт заел» или рутина убила отношения, кто-то обвиняет во всем партнера — или самого себя при помощи пресловутого «дело не в тебе, дело во мне». Кто-то вспоминает о том, что «любовь живет три года».

Чаще бывает иначе: чувства постепенно выцветают и вымываются из души, оставляя только привычку, усталость или одиночество. Как счастливым людям удается сохранять не просто отношения, но и близость? Как вообще создается близость в отношениях? Чему учат долгие близкие отношения?

Для начала они учат тому, что такое близость. Близость — это возможность глубокой эмоциональной включенности в отношения при сохранении собственного «Я»: контакта со своими потребностями, эмоциями, мыслями — и свободы их выражения в отношениях.

Урок первый. Дистанция может быть разной

Близость расположена между двумя крайними полюсами — слияние и отчуждение. Во имя иллюзии полного единства в жертву приносится все, что может ее нарушить, — наши потребности или эмоции, которые идут вразрез с потребностями и эмоциями партнера. Конечным итогом слияния является скука и утрата свободы.

Отчуждение, другой полюс, — это сохранение ощущения свободы своего «Я», но… при отсутствии глубоких эмоциональных отношений с другим человеком. Мы поддерживаем поверхностные контакты, а если возникает риск сильно погрузиться в чувства — сбегаем или отталкиваем партнера, потому что боимся утратить свободу.

Близость — это своего рода танец между двумя полюсами, способность регулировать дистанцию. Бывает, что хочется прижаться друг к другу и забыть о том, что мы разные. Но бывает и так, что хочешь быть один, наедине с собой, и тогда отпускаешь руку и на какое-то время отдаляешься. Признание этой пульсации, этой смены дистанции, — важное условие близких отношений.

Урок второй. У нас нет права требовать, чтобы другой изменился

Еще один важнейший урок близости — отказ от попыток изменить партнера. Мы можем только просить о чем-то, но никак не требовать, чтобы друг или любимый человек стал другим. Отказ подстраиваться, меняться ради партнера тот может воспринять как неуважение или отвержение — но неуважением является как раз требование «стань другим, стань лучше, стань как я».

Этот урок дается нам тяжело по одной причине: пока мы не в состоянии принять самих себя, таких далеких от идеала, нелепых, нерациональных (список можно продолжать до бесконечности), — мы не сможем принять другого. Всякая война с другим — это отражение внутренней войны с самим собой во имя лучшей версии себя.

Урок третий. Чужие чувства всегда ценны

Еще близость учит признавать ценность любых переживаний и чувств партнера, даже если ты их не разделяешь. «Не переживай из-за пустяков», «это ерунда», «чего ты истеришь», «надо быть спокойным» и прочее, и прочее — мы все слышали немало слов, обесценивающих чувства. Но если близкий человек переживает — значит, для него это не пустяк. Попытка отрицать его чувства — верный шаг в сторону распада отношений.

Главный вопрос привязанности: ты со мной?

Даже когда ты злишься на меня — ты все еще со мной? Ты выдержишь мой гнев, мой стыд, мое горе, мою тоску — или мою радость? Будешь рядом или сбежишь — в компьютер, в работу, в алкоголь, в детей, к друзьям, к возлюбленным?

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