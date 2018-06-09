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Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек вместе отвели детей в школу (фото)
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Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек вместе отвели детей в школу (фото) 

Журнал ОК! 2 часа назад
На днях папарацци запечатлели бывшую голливудскую пару — 46-летнюю Дженнифер Гарнер и 45-летнего Бена Аффлека — рядом с школой, куда они отвели троих своих детей. Выглядели они, честно говоря, мрачно: то ли было слишком раннее утро, то ли они были не рады компании друг друга.
Фотография: Legion-Media Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
Линдси Шукус рассказала о трудностях романа с Беном Аффлеком
Одеты Дженнифер и Бен были в повседневную одежду: она в сером свитшоте и спортивных штанах, а он — в джинсах и синем жакете болельщика клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс».
Напомним, что недавно Аффлек продал свою резиденцию в штате Джорджия и купил новый дом за 19 миллионов долларов рядом с бывшей женой и детьми — в Лос-Анджелесе, Калифорния. Там он, судя по всему, будет жить с новой 37-летней возлюбленной, телевизионным продюсером, Линдси Шукус.
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Женский форум
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