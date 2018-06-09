Ариана Гранде беременна?

Если вы думали, что парные татуировки через пару недель после первого свидания — уже слишком, то для Арианы Гранде (Ariana) и Пита Дэвидсона (Pete) это далеко не предел. Страсти разгорелись в: недвусмысленные комментарии певицы под фотографией своего нового бойфренда оставили поклонников в полном недоумении.

В своем профиле Пит выложил фотографию с актером Брайаном Тайри Генри (Brian), подписав: «Я жду от него детей». Через несколько минут Ариана прокомментировала пост: «Я выгляжу отлично на этой фотографии». После этого Пит отправил певице в ответ несколько: 🤤🤤🤤🤤🤤

Значит ли это, что Ариана намекает на скорое пополнение? В любом случае, её бывшему Маку Миллеру (Mac) явно приходится непросто, наблюдая за их публичными проявлениями любви.