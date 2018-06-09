«Где муж? Да вот же он»: Ксения Алферова опровергла слухи о разводе с Егором Бероевым

Актеры вместе появились на церемонии вручения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ.

Многочисленные поклонники Ксении Алферовой и Егора Бероева забили тревогу: на снимках, которые актриса публикует в своем Instagram, она все чаще появляется в гордом одиночестве. Поэтому подписчики Алферовой предположили, что в отношениях одной из самых красивых пар отечественного кино все не так гладко. Однако церемония вручения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ, состоявшаяся минувшим вечером, расставила все по местам.

«Ладно, так уж и быть! По заявкам отдыхающих! Ваши вопросы:» где муж?» достигли апогея! Вот он!))))» — написала Ксения под совместным снимком с супругом, сделанном в спорткомплексе «Олимпийский».

«Красивая пара!👌Гармонично», «Совсем не объелся груш», «О, наконец то вместе, а то прям сомнения возникли», «Ксения! Вы обалденная пара! Я уже стала переживать за вас! На фото вы всегда одна! Счастья вам, дорогие!», «Невероятная пара, вы похожи», «Выкладывайте побольше фото с мужем. Он у Вас необыкновенный!Крепкого вам семейного счастья и многая вам лета!», «Лучшие, правильно счастье любит тишину!», «О наконец-то я вижу и Егора с Ксенией», — написали подписчики.

Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев вместе более пятнадцати лет. Пара воспитывает дочь Евдокию, кроме того, в 2012 году супруги основали благотворительный фонд «Я есть», основное направление деятельности которого — помощь детям с синдромом Дауна и другими отклонениями в развитии.