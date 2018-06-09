5 причин, по которым нам нравится секс по дружбе

Тот, кто скажет вам, что секс по дружбе — это ужасно, просто никогда им не занимался. Ну или бука, который ко всему в жизни относится слишком серьезно. Я считаю, что нет ничего лучше секса по дружбе. И, как пел незабвенный Игорь Николаев , у меня на это 5 причин.

Я не теряю свободу

Свобода — самое дорогое, что есть у человека, я в этом совершенно уверена. Своей свободой я очень дорожу и не хочу, чтобы кто-то указывал мне, как жить, куда ехать, во сколько приходить домой и вот это все. Может быть, я лузер, но все мои попытки завести отношения заканчивались одним и тем же: посягательством на мою свободу. Мне кажется, желание подчинить у мужчин в крови, поэтому они либо требуют, либо просят, либо умоляют — без разницы: это все равно выносит мозг. Нет, я не хочу идти на компромиссы и ехать с ним в Турцию при условии, что он поедет со мной в Индию. Я не хочу в Турцию — и точка. При всем при этом я здоровая женщина в самом рассвете сил: я хочу (и люблю) заниматься сексом. Именно поэтому секс без обязательств — то, что мне нужно. Но менять половых партнеров в наше непростое время — скользкая тропа: все эти ЗППП, знаете ли… Поэтому я за секс с проверенным человеком, но по-прежнему без обязательств.

Никто никому ничего не должен

Я не должна стирать и убирать его квартиру, он не должен покупать мне бриллианты и оплачивать мои счета. Примерно в этом, кстати, в моем представлении заключается отличие друга от любовника. Если мы друзья, мы равны, поэтому я не жду от него подарков и прочих мимими. Мы просто занимаемся сексом. И нам хорошо — обоим.

Мы друг другу не надоедим

Никакой рутины, грязных тарелок и пылесосов. Никаких свиданий, потому что «надо», годовщин и прочий лабуды. Никаких обид из-за того, что я хочу провести выходные с подругами или задерживаюсь на работе. Все просто, прозрачно, по обоюдному согласию. Вместе нам весело и по кайфу, а вся эта философская ерунда про «а ты меня не разлюбил?» пусть остается для «серьезных отношений».

Мое сердце не будет разбито

Даже если завтра мой друг скажет мне, что это все, и продолжать наши секс-встречи мы не будем, я не умру от ревности и не наложу на себя руки. Возможно, я даже порадуюсь, если он встретит женщину, которой захочет покупать бриллианты: почему нет? Он отличный парень и великолепный любовник — ей крупно повезет. Ну а я подружусь с кем-нибудь еще, потому что разбитого сердца не хочу даже ценой потенциальных бриллиантов: я слишком стара для этого дерьма.

У меня всегда есть поддержка

Да, в первую очередь, мы друзья. В этом случае секс играет вторичную роль. Мы знакомы много лет, мы хорошо друг друга знаем и полностью друг другу доверяем. Я знаю, что когда попадаю в беду, он приходит на помочь. Мы поддерживаем друг друга эмоционально и финансово, если есть такая необходимость. При этом — повторюсь — не потому что «должен». Уверена, что даже если мы однажды перестанем заниматься сексом, мы все равно останемся друзьями. И это круто.