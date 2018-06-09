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Дженнифер Энистон травят в сети за то, что она не замужем и без детей
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Дженнифер Энистон травят в сети за то, что она не замужем и без детей 

Журнал ОК! 1 час назад
Последний выход Дженнифер Энистон в свет стал одним из самых обсуждаемых событий недели (пожалуй, даже более обсуждаемым, чем сам повод для выхода — поддержка Джорджа Клуни на премии AFI), и вот почему: пользователям сети не дает покоя то, что 49-летняя актриса, недавно расставшаяся со своим мужем Джастином Теру, выглядит прекрасно и сохраняет отличное расположение духа!
В комментариях к фотографиям Энистон в соцсетях подписчики принялись активно обсуждать ее личную жизнь. В частности, они детально объяснили друг другу мотивы, по которым Энистон расходится с мужьями: «Не может удержать мужчину», «Она одинокая по жизни», «Интересно, почему мужчины не хотят оставаться с ней и сразу же заводят новых женщин? Наверное, Дженнифер холодная, скучная или эгоцентричная рыба», а также обсудили, почему актриса не рожает детей: «Очевидно, она просто не хочет портить свое тело», «Брэд хотел детей, а Джен нет», «Она не может».
Дженнифер Энистон
Напомним, что с 2000 по 2005 год Дженнифер Энистон была замужем за Брэдом Питтом, который ушел от нее к Анджелине Джоли, а с Джастином Теру актриса прожила в браке (до свадьбы они встречались четыре года) с 2015-го по 2018-й. Актриса не раз писала в свою защиту открытые письма, в которых выражала сожаление по поводу того, что она, успешная, многого достигшая женщина, подвергается шеймингу за бездетность.
Джастин Теру и Дженнифер Энистон
И конечно же, многие, если не большинство, все-таки на ее стороне: «Мужчины ей не нужны, они трэш», «Объясните мне, почему люди так много думают о том, есть у нее партнер или нет? Неужели это первое, о чем вы думаете, глядя на ее фото?», «Хейтеры, занимайтесь своей жизнью, Дженнифер красивая и умная женщина!».
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