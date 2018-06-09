Выпущена «женская» камасутра

Издательство The Folio Society выпустило новую версию камасутры, иллюстрации к которой впервые показывают женский взгляд на удовольствие. Об этом рассказал Daily Mail.

«Женская» камасутра вышла ограниченным тиражом из 750 копий, цена одного экземпляра составляет 395 фунтов стерлингов (около 33 тысяч рублей). Издание было создано специально для молодой аудитории, и впервые его проиллюстрировала женщина. Оформлением занималась художница Викто Нгай (Victo Ngai) из Лос-Анджелеса, известная работами в сказочном стиле и завоевавшая множество наград в области искусства и дизайна.

Иллюстратор верит, что она смогла внести феминистскую перспективу в древнюю книгу. Новая камасутра обещает стать самым наглядным изданием в истории.

«Изучая свои иллюстрации сейчас, я думаю, что подсознательно рисовала с точки зрения женщин. Например, многие картины написаны так, что читатель ставит себя на место женщины, в то время как текст обычно отражает патриархальное отношение своего времени», — заявила Нгай.

Она добавила, что ее целью было сохранить эротическую сторону книги, привнеся в нее немного элегантности. Вместо откровенно сексуальных изображений женщина предпочла балансировать на грани чувственного и вдумчивого отношения к сексуальности.

Древнеиндийская рукопись датируется 3-4 веком нашей эры. Санскритское слово «кама» означает любовь, удовольствие и сексуальное удовлетворение, а большая часть текста касается философии любви и семьи. Камасутра — первая обширная работа по человеческой сексуальности.

The Folio Society было основано в 1947 году и специализируется на выпуске «вневременной литературы». Книги издательства известны изящным дизайном и эстетичным оформлением.