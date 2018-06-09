16 смешных твитов о том, что в семье без юмора никуда

Когда проходит романтика первых встреч и угасает магия влюблённости, в семейную жизнь врываются быт и рутина. Сохранить брак помогают не только компромиссы, но и чувство юмора. Умение посмеяться над собой и второй половинкой спасло немало семей. В Твиттере поделились забавными историями из жизни, которые доказывают, что любовь и юмор всегда должны идти рука об руку.

1. «90% брака — это когда один человек ищет что-то там, где указал второй человек. И кричит, что там этого нет» 2. «Самая лучшая часть выходных — это услышать, что моя жена запланировала для меня» 3. «Моя жена только что вошла в комнату и плюхнулась на диван с коробкой попкорна, чтобы громко жевать и разрушать мою жизнь» 4. «Я пишу придуманные пункты в список моих дел, чтобы муж думал, что я была очень занята весь день» 5. «Моя жена попросила помочь ей что-то найти. Теперь я должен ходить вокруг дома, притворяясь, что не знаю её». 6. «Подарила мужу рубашку с длинным рукавом, которая защитит его от солнца и женщин» 7. «Я своему мужу: Почему ты никогда не покупаешь мне цветы? Тоже я самой себе, когда вижу, что кто-то покупает цветы: Где этот чувак накосячил?» 8. «Отправила своего мужа в магазин и выключила свой телефон. Потому что пришло время учиться самостоятельности» 9. «Мой муж починил душ и хвастается своими достижением, как будто заслужил трофей. Я родила твоих детей. Я всегда буду круче» 10. «Я могу сказать, всё ли хорошо у нас дома, послушав, насколько громко моя жена убирает сковородки и кастрюли» 11. «Жена: „У меня на свитере лишняя нитка“. Я (давно ждал подходящего повода, чтобы сказать, что я купил меч): „Позвольте леди!“» 12. «После свадьбы все толстовки мужа становятся общими» 13. «Чихнула: При знакомстве: „Будь здорова!“ Помолвлены: „Ты очаровательна“ Женаты: „Нам надо поговорить“» 14. «Я ни за что не признаю свою вину, если моя жена уверена, что это сделали дети. Даже когда на самом деле это был я» 15. «Влюблённая пара: „Твой голос прекрасен“ Женатая пара: „Твой голос — это что-то среднее между волынкой и казу“» 16. «Я женат уже 10 лет, но тесть только сейчас дал мне свой пароль от Wi-Fi. Наконец-то я принят в семью!»