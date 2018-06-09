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Шон Мендес рассказал о своей идеальной девушке
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Шон Мендес рассказал о своей идеальной девушке 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Пару дней назад Шон Мендес (Shawn) был одним из гостей на The. Главной темой разговора ведущий программы Джеймс Корден (James) выбрал любовь.
Шон признался, что с нарастающей популярностью ему становится не так просто найти свою вторую половинку, которая полюбила бы его самого, а не «Шона Мендеса». Актер Мэнди Патинкин (Mandy), также являющийся одним из гостей на шоу, дал артисту пару советов:
«Тебе нужна девушка, которая никогда не слышала о Шоне Мендесе. Если ты когда-нибудь встретишь такую, сразу же бери ее за руку и веди в загс». К глубокой печали поклонниц, Шон, не раздумывая, согласился с Мэнди. Певец сказал, что ему нужна такая девушка, которая увидит в нем живого человека, а не просто известную личность. В таком случае единственный выход для Шона — уходить в леса, где нет интернета и социальных сетей, и искать свою любовь там.
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