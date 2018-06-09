Шон Мендес рассказал о своей идеальной девушке

Шон признался, что с нарастающей популярностью ему становится не так просто найти свою вторую половинку, которая полюбила бы его самого, а не «Шона Мендеса». Актер Мэнди Патинкин (Mandy), также являющийся одним из гостей на шоу, дал артисту пару советов:

«Тебе нужна девушка, которая никогда не слышала о Шоне Мендесе. Если ты когда-нибудь встретишь такую, сразу же бери ее за руку и веди в загс». К глубокой печали поклонниц, Шон, не раздумывая, согласился с Мэнди. Певец сказал, что ему нужна такая девушка, которая увидит в нем живого человека, а не просто известную личность. В таком случае единственный выход для Шона — уходить в леса, где нет интернета и социальных сетей, и искать свою любовь там.