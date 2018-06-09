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Романтический уикенд? Ник Джонас и Приянка Чопра в аэропорту Нью-Йорка
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Романтический уикенд? Ник Джонас и Приянка Чопра в аэропорту Нью-Йорка 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Недавно стало известно о романе Приянки Чопры (35) и Ника Джонаса (25).
Их несколько раз видели вместе: парочка ходила на бейсбол, и на яхте с друзьями катались. Инсайдеры заявили порталу UsWeekly, что они очень заинтересованы друг в друге: «Они флиртуют друг с другом и постоянно переписываются». Говорят, знаменитости не скрывают своих чувств даже на публике. И, кажется, тот факт, что Чопра старше Джонаса на 10 лет, артиста ничуть не смущает! Так что, похоже, между Ником и Приянкой все серьезно.
А сегодня папарацци поймали пару в аэропорту JFK в Нью-Йорке. Видимо, влюбленные решили отдохнуть вдвоем подальше от посторонних.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/romanticheskij-uikend-nik-dzhonas-i-priyanka-chopra-v-aeroportu-nyu-jorka/
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