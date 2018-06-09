Свадьба строгого режима: зачем северянкам любовь за колючей проволокой

Браки в колониях — не редкость, женщин не пугают ни долгие сроки, ни статьи, по которым осуждены их возлюбленные. Своих вторых половин отбывающие наказание находят либо по переписке, либо еще на воле. Журналисты 29.ru побывали на свадьбах строгого режима в исправительной колонии № 1 на Пирсах.

Здесь содержатся те, кто за колючкой уже не первый раз, люди с «опытом». Несмотря на изоляцию, и они достаточно легко находят пару. Алексей и Ольга (имена пары изменены по их просьбе) знакомы всего ничего, но уже на второй месяц общения по переписке молодой человек сделал девушке предложение. Уже побывавшая в браке северянка сказала да. В ЗАГСе, куда будущая жена отнесла заявление, дали месяц на «подумать», пара за 30 дней решение не поменяла. Их расписали. Правда, обошлось без белого платья, колец и гостей.

Свидетельства заберут новоиспеченные жены

— В основном это формальное оформление документов, люди просто ставят подписи. Свидетельство отдается невесте, при желании пары обменивается кольцами, но их все равно потом придется снять, — рассказывает ведущий специалист-эксперт архангельского территориального отдела ЗАГС Кристина Кременюк. — Но для людей это праздник! Сегодня у нас три брака в один день, бывает по 4-5. Расписываем в колониях по четвергам, в первой половине дня, почти каждый четверг занят.

Еще одна пара — Анна и Валерий — знакомы давно, еще с воли, вместе они больше года. До конца срока осужденному год и девять месяцев, здесь он за тяжкие телесные. Сразу на ум приходит история Любови Юсуповой, которую ее возлюбленный — экс-осужденный ИК-1 Кирилл — жестоко избил. Анну, которая тоже помнит эту историю, ничего не пугает:

— Через сестру познакомились, почему на воле не поженились? Не знаю, как-то так вышло. Мне не страшно, что статья такая, человек хороший, буду ждать, — делится супруга.

После росписи молодоженов ждет длительное свидание — возможность провести вместе целых три дня «Люблю ее», — говорит Валерий и мрачнеет при упоминании истории Любови и Кирилла: «Чисто мое мнение, за такое на пожизненное надо».

Как сложится жизнь новых семей, предсказать сложно, до освобождения пройдет много времени. Но сейчас у людей праздник. Невесты, говорят сотрудники колонии, самые дисциплинированные посетители:

— Счастливые приезжают, ждут, волнуются, бывают и в платьях свадебных даже. Везут все, что нужно на длительное свидание. Давно работаю, но не помню, чтоб запрещенное везли, алкоголь например. А торты — да, и сегодня тоже, — смеется младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-1 УФСИН России по Архангельской области России Мария Павлова

Решетки, предупреждающие таблички — все это врезается в память

Стоимость комнаты в сутки — 700 рублей

Есть здесь и детская — многие девушки приезжают с детьми