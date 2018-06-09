Почему женщины на Руси были свободнее европеек

К середине ХIX века в Европе и Российской империи голос женщин стал звучать громче: прекрасный пол начал активную борьбу за свои права. Несмотря на то, что в целом социально-экономическое развитие Российской империи отставало от европейского, законодательство относительно прав женщин было более прогрессивным. И касалось это, в основном, имущественных вопросов.

Европейская практика

Несмотря на череду революций, прокатившихся по странам Европы с конца XVIII века и существенно повлиявших на изменения в законодательстве, в отношении женских прав гражданский и семейный кодекс был достаточно консервативен.

Так, во Франции одним из главных завоеваний революции стало право на развод и законодательное закрепление гражданского брака, который заключался государственными органами и не требовал обязательной церковной процедуры. Однако в новом кодексе «глава семейства» занял центральное положение, вследствие чего жена и дети ставились в полную зависимость от мужчины, который имел абсолютное право распоряжаться имуществом несовершеннолетних и супруги.

Более того, прописывались полномочия административного наказания со стороны мужчины: за непослушание он имел право отправить в место заточения любого члена семьи. Например, жену, уличив в измене, мог на несколько месяцев также отправить в тюрьму.

В Пруссии мужчина тоже имел решающее слово и власть в брачном союзе. Жена не имела права без дозволения мужа заниматься какой-либо работой, вести тяжбы. Имущество её было в полном распоряжении мужа (определённые ограничения существовали лишь в части земель, принесённых в приданое). Воспитание детей было определено особым образом: телесные нужды должна была обеспечивать мать, а остальное (содержание, воспитание) — отец.

В Германии женщина в семье имела несколько больше прав: с дозволения мужа могла производить сделки, а муж должен был испрашивать её согласия на распоряжение имуществом супруги. К тому же, жена имела возможность распоряжаться личными вещами и драгоценностями, могла использовать то, что приобретала своим трудом.

В Британии довольно большой свободой пользовались лишь незамужние женщины. Они могли выступать в качестве доверенных лиц, попечителей, владеть имуществом.

Но замужняя женщина не признавалась субъектом гражданских прав и не могла практически ничего делать без согласия мужа, в том числе — владеть собственностью и выступать с исками. Женщина могла оформить завещание, но муж имел право оспорить его.

Законодательство Российской империи

Согласно законодательству конца ХIX века, женщина наравне с мужчиной могла сама обращаться в суд, приобретать, владеть и распоряжаться имуществом или доверить это кому-либо.

Женщина, выйдя замуж, могла перейти в более высокое сословие мужа, однако оставалась в своём звании, если выходила за мужчину сословием ниже. Также жена могла инициировать развод, но оговаривалось, что расторгнуть брак лишь по желанию супругов недопустимо без ясной для церковного начальства причины.

Женщины имели возможность делать пожертвования и даже основывать женские кооперативы, самостоятельно решая, на что потратить капитал.

Однако закреплённые законодательством права часто оказывались неосуществимы на практике. Замужняя женщина, будучи свободна в вопросе имущества, в личном отношении вынужденно подчинялась мужу.

На подобные противоречия указывает, например, профессор Василий Иванович Синайский в своём труде «Личное и имущественное положение замужней женщины в гражданском праве». Русские женщины страдали от правовой неграмотности и общественного мнения, порицавшего в женщине стремление к самостоятельности.

Да и сами статьи гражданского кодекса содержали подобные противоречия, говоря, что «жена обязана повиноваться мужу своему как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность, как хозяйка дома». Преимущество в вопросе воспитания детей закон отдавал также главе семьи.

Законодательно была сделана попытка ввести наказание за физическое насилие, но заключалось это наказание только в церковном покаянии, а потому женщине невыгодно было судиться — развод в этом случае всё равно не предполагался. К тому же жалобы на мужа во мнении общества были делом неприличным.

Также для жены без согласия мужа не полагалось отдельного вида на жительство, получения образования и возможности определиться на работу.

Тем не менее, в отличие от европейского, российское законодательство, хоть и с оговорками, но к началу XX века признавало женщину полноценным субъектом имущественно-правовых отношений, что делало её положение несколько более устойчивым.