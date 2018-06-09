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Жанна Эппле восхитила полуобнаженной фигурой
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Жанна Эппле восхитила полуобнаженной фигурой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
53-летняя актриса может дать фору молодым коллегам по цеху.
Звезду сериала «Бальзаковский возраст или Все мужики сво…» Жанну Эппле сложно назвать бабушкой. Несмотря на то, что у актрисы подрастает внук, она не выглядит на свой возраст. Несколько часов назад Эппле опубликовала в Instagram пикантный снимок, во всей красе продемонстрировавший изящные изгибы ее тела. На снимке, сделанном на берегу озера Абаканское, актриса позирует в синих трусах и белоснежной рубашке с небрежно закатанными рукавами.
В комментариях к снимку подписчики в очередной раз восхитились стройной фигурой актрисы.
Напомним, некоторое время назад Жанна Эппле откровенно рассказала о многочисленных романах и разбитых по ее вине семьях. Так, самым громким стал ее роман с Сергеем Жориным, который был женат на Кате Гордон. Журналистка появилась в студии шоу «Секрет на миллион» и прокомментировала ситуацию: «Я не понимаю таких женщин, для которых секс и желание получить мужчину оказываются выше какой-то солидарности».
Фото: instagram
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Женский форум
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