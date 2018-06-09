Виктория Короткова и бывший муж остались друзьям

Финалистка шестого сезона самого романтичного шоу страны «Холостяк» Виктория Короткова стала, пожалуй, самой яркой участницей проекта. Эффектная брюнетка с длинными ногами сразу же смогла завоевать расположение Егора Крида и любовь телезрителей.

Придя на проект Виктория состояла в браке, однако, ради Егора девушка решила окончательно поставить точку в старых отношениях, подав на развод. «Так как мы с мужем расстались в дружеских отношениях, у меня не было и мысли, что он не захочет мне давать развод. Когда я ему позвонила, он не стал вставлять палки в колеса и согласился мирно встретиться и закончить эту историю», — рассказала девушка. Стоит отметить, что у молодых людей не было совместного имущества и детей, поэтому они без проблем смогли оформить развод.

Таким поступком Короткова хотела доказать Криду, что достойна его, поэтому, когда встал вопрос о разводе, девушка, не думая, развелась. К слову, многие поклонники думали, что будучи замужней, Виктория пришла на проект ради пиара. Но, когда развод стал официальным, ни у кого не осталось сомнений в искренности чувств девушки к Егору.