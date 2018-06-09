Ещё
Виктория Короткова и бывший муж остались друзьям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Короткова и бывший муж остались друзьям 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Финалистка шестого сезона самого романтичного шоу страны «Холостяк» Виктория Короткова стала, пожалуй, самой яркой участницей проекта. Эффектная брюнетка с длинными ногами сразу же смогла завоевать расположение Егора Крида и любовь телезрителей.
Придя на проект Виктория состояла в браке, однако, ради Егора девушка решила окончательно поставить точку в старых отношениях, подав на развод. «Так как мы с мужем расстались в дружеских отношениях, у меня не было и мысли, что он не захочет мне давать развод. Когда я ему позвонила, он не стал вставлять палки в колеса и согласился мирно встретиться и закончить эту историю», — рассказала девушка. Стоит отметить, что у молодых людей не было совместного имущества и детей, поэтому они без проблем смогли оформить развод.
Таким поступком Короткова хотела доказать Криду, что достойна его, поэтому, когда встал вопрос о разводе, девушка, не думая, развелась. К слову, многие поклонники думали, что будучи замужней, Виктория пришла на проект ради пиара. Но, когда развод стал официальным, ни у кого не осталось сомнений в искренности чувств девушки к Егору.
Popcake.tv: последние новости
Дарья Клюкина и Егор Крид решили остаться друзьями Дарья Клюкина бросила Крида и вернулась к бывшему Ариана Гранде беременна?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только3
Истинные лица знаменитостей
«Вот так мы и жили, на две семьи»8
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц2
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение