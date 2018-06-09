Как магнитом: Аглая Тарасова и Милош Бикович обнимаются и позируют вместе после расставания

В начале апреля Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались после полутора лет совместной жизни. О своем разрыве артисты сообщили в соцестях. При этом они уточнили, что остались друзьями. Поклонники долго не могли поверить в разрыв любимой пары. Казалось, они больше никогда не увидят Аглаю и Милоша вместе. Но прошло всего несколько месяцев и звезды фильма «Лед» снова стали вместе проводить время на светских мероприятиях, при этом мило позируя фотографам, как будто они и вовсем не расходились. Вот, например, на 7-м дне «Кинотавра» артисты обнимаются перед камерами и недвусмысленно смотрят друг на друга. Неужели Аглая и Милош решили дать своим чувствам второй шанс?

Сами артисты пока никак не комментируют свои отношения. А тебе хотелось бы, чтобы Милош и Аглая снова были вместе?