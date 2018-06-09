Секс на костях: любвеобильную парочку застукали прямо на могиле в Британии

Как сообщает The Sun, инцидент произошел в английском городе Шо. Примечательно, что, увидев направленный в их сторону объектив камеры, мужчина и женщина продолжили предаваться любовным утехам, которые, по имеющейся информации, длились 45 минут.

Не смутило пару и то, что очевидец оргии вызвал правоохранителей, а затем и вовсе выложил пикантные кадры в сеть. После этого участник разврата наоборот заявил, что гордится своим поступком, а вот автору кадров, по его словам, следовало бы подумать о разнообразии в своей интимной жизни.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как бесстыжие любовники шокировали публичным сексом в центре Монако. Полностью обнаженных мужчину и женщину поймали на камеру приметившие их прохожие.