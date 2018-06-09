Оскар Кучера рассказал о тяжелом разводе и главной женщине своей жизни

Оскар Кучера — не из тех, кто часто говорит о личной жизни, однако для программы «Секрет на миллион» ( НТВ ) он все-таки сделал исключение. В интервью Лере Кудрявцевой Кучера рассказал, насколько тяжело ему дался развод со второй супругой Майе Марковой . Влюбленные поженились в 2002 году, у них родился сын Александр, а в 2006 — уже развелись. По словам Кучеры, из-за обид и незрелости обоих судебные разбирательства и борьба за опеку над сыном длились несколько лет.

Бывшая жена Оскара Кучеры вновь вышла замуж/Фото: кадр из передачи

Любопытно, что в тот момент, когда Оскар в очередной раз вернулся к жене Майе, его давняя подруга Юлия, а впоследствии и третья супруга, также была беременна. Кстати, именно Юлия помогла артисту наладить отношения с бывшей женой и старшим сыном.

«Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение. И вот однажды Юля написала мне смс, а после она рассказала, что тоже родила сына. Я, конечно, сначала не поверил, но мальчик был просто моей копией и практически сразу начал называть меня папой», — вспомнил Кучера.

13-летний сын Оскара Кучеры решил пойти по его стопам/Фото: кадр из передачи

К счастью, сейчас все обиды позабыты. Бывшая жена Оскара вновь вышла замуж и родила еще двоих детей. Старший сын пары общается как с родным отцом, так и с отчимом. 13-летний Саша решил пойти по стопам звездного папы. Мальчик, который, кстати, также появился в студии, регулярно посещает театральную школу.

Что касается новой семьи Кучеры, в браке с супругой Юлией он счастлив уже 11 лет. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей и дочку. Третью жену актер называет главной и лучшей женщиной своей жизни.