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Оскар Кучера рассказал о тяжелом разводе и главной женщине своей жизни
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Оскар Кучера рассказал о тяжелом разводе и главной женщине своей жизни 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Оскар Кучера — не из тех, кто часто говорит о личной жизни, однако для программы «Секрет на миллион» (НТВ) он все-таки сделал исключение. В интервью Лере Кудрявцевой Кучера рассказал, насколько тяжело ему дался развод со второй супругой Майе Марковой. Влюбленные поженились в 2002 году, у них родился сын Александр, а в 2006 — уже развелись. По словам Кучеры, из-за обид и незрелости обоих судебные разбирательства и борьба за опеку над сыном длились несколько лет.
Бывшая жена Оскара Кучеры вновь вышла замуж/Фото: кадр из передачи
Любопытно, что в тот момент, когда Оскар в очередной раз вернулся к жене Майе, его давняя подруга Юлия, а впоследствии и третья супруга, также была беременна. Кстати, именно Юлия помогла артисту наладить отношения с бывшей женой и старшим сыном.
«Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение. И вот однажды Юля написала мне смс, а после она рассказала, что тоже родила сына. Я, конечно, сначала не поверил, но мальчик был просто моей копией и практически сразу начал называть меня папой», — вспомнил Кучера.
13-летний сын Оскара Кучеры решил пойти по его стопам/Фото: кадр из передачи
К счастью, сейчас все обиды позабыты. Бывшая жена Оскара вновь вышла замуж и родила еще двоих детей. Старший сын пары общается как с родным отцом, так и с отчимом. 13-летний Саша решил пойти по стопам звездного папы. Мальчик, который, кстати, также появился в студии, регулярно посещает театральную школу.
Что касается новой семьи Кучеры, в браке с супругой Юлией он счастлив уже 11 лет. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей и дочку. Третью жену актер называет главной и лучшей женщиной своей жизни.
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