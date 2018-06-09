Мужчине задали вопрос, чтобы решить эту моральную дилемму на собеседовании. Его ответ — это гениально!

Вы едете в машине глубокой поздней ночью, во время проливного дождя. Вы проезжаете мимо автобусной остановки, и видите трех людей в ожидании автобуса:

Старая леди, которая выглядит так, как будто она вот-вот умрет.

Давний друг, который однажды спас вашу жизнь.

Идеальный мужчина (или) женщина, о котором вы мечтали.

Кого бы вы выбрали, чтобы предложить поездку, зная, что можете взять только одного пассажира?

Подумайте, прежде чем вы продолжите чтение. Это морально-этическая дилемма, которая действительно когда-то использовалась на собеседовании при приеме на работу.

Вы могли бы подобрать старую леди, потому что она собирается умирать, и поэтому Вы должны спасти ее прежде всего; или вы могли бы взять давнего друга, потому что однажды он спас вам жизнь, и это будет отличный шанс рассчитаться с ним. Однако, возможно Вы никогда больше не встретите мужчину/женщину своей мечты.

Кандидат, который был нанят на работу (из 200 претендентов) не имел никаких проблем с выбором ответа. Его ответ гениальный!

Он просто ответил: «Я бы отдал ключи от машины моему давнему другу, и пусть он отвезет даму в больницу. А я хотел бы остаться и ждать автобус с женщиной моей мечты».

Никогда не забывайте, что не нужно мыслить шаблонно!