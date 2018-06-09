Самые гламурные новости недели с 4 по 9 июня 

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Никас Сафронов сделал прогноз на будущее Анастасии Волочковой

Художник вмешался в конфликт балерины Анастасии Волочковой и ее водителя Александра Скиртача , который обвиняет танцовщицу в мести за отказ в интимной близости. Сафронов поддержал Анастасию и заявил, что она найдет себе избранника среди богатых и известных мужчин.

Аргентинская певица и актриса Наталья Орейро , не раз признававшаяся в любви к России, заявила, что будет болеть за российскую сборную на чемпионате мира по футболу. Самым сексуальным футболистом, по мнению латиноамериканской дивы, является игрок «Зенита» Александр Ерохин.

Фото: Marianagelves, wikimediacommons, CC-BY-SA-3.0 Сергей Шнуров раскрыл подробности расставания с женой

Сергей Шнуров заявил, что причиной развода с женой Матильдой оказалась не его измена, как писали многие его поклонники в соцсетях. Он отметил, что решение расстаться принадлежит его супруге.

Фото: Honza Groh, wikimediacommons, CC-BY-SA-3.0 Пугачева показала голого супруга

Алла Пугачева поделилась моментами своей семейной жизни с поклонниками. Она сняла на видео своего супруга, шоумена Максима Галкина , пока он разгуливал по дому в одних трусах.