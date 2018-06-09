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Самые гламурные новости недели с 4 по 9 июня
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Самые гламурные новости недели с 4 по 9 июня 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Никас Сафронов сделал прогноз на будущее Анастасии Волочковой
Художник вмешался в конфликт балерины Анастасии Волочковой и ее водителя Александра Скиртача, который обвиняет танцовщицу в мести за отказ в интимной близости. Сафронов поддержал Анастасию и заявил, что она найдет себе избранника среди богатых и известных мужчин.
Наталия Орейро назвала Александра Ерохина самым сексуальным футболистом
Аргентинская певица и актриса Наталья Орейро, не раз признававшаяся в любви к России, заявила, что будет болеть за российскую сборную на чемпионате мира по футболу. Самым сексуальным футболистом, по мнению латиноамериканской дивы, является игрок «Зенита» Александр Ерохин.
Фото: Marianagelves, wikimediacommons, CC-BY-SA-3.0  Сергей Шнуров раскрыл подробности расставания с женой
Сергей Шнуров заявил, что причиной развода с женой Матильдой оказалась не его измена, как писали многие его поклонники в соцсетях. Он отметил, что решение расстаться принадлежит его супруге.
Фото: Honza Groh, wikimediacommons, CC-BY-SA-3.0  Пугачева показала голого супруга
Алла Пугачева поделилась моментами своей семейной жизни с поклонниками. Она сняла на видео своего супруга, шоумена Максима Галкина, пока он разгуливал по дому в одних трусах.
Иван Краско откровенно рассказал о любовницах
Брак 87-летнего актера Ивана Краско и его ученицы Натальи Шевель буквально трещит по швам — сплетники обвиняют в изменах молодую пассию артиста. Однако Краско признался, что и сам неоднократно изменял супруге и рассказал, что у него есть дочь от любовницы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Медведев предложил изменить сроки подачи заявления в ЗАГС «Нельзя глушить в себе природу». 87-летний Иван Краско откровенно рассказал, как изменял жене В Волгограде пропал независимый журналист
Женский форум
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