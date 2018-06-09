Напавшая на полицейского инстаграм-модель из Удмуртии «засветилась» в программе «Давай поженимся» 

Пресненский суд Москвы отправил до 27 июля за решетку Киру Майер, известную инстаграм-модель родом из Сарапула. Девушка обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Однако вся страна узнала о Кире еще раньше: 11 мая на Первом канале вышла программа Давай поженимся (16+) с участием модели. Тогда девушка пришла на программу, чтобы познакомиться с 37-летним Игорем, владельцем и главным врачом сети стоматологических клиник. Женатый любовник купил квартиру и авто В эфире девушка рассказала, что зарабатывает только на рекламе в инстаграме: один пост в аккаунте Киры стоит от 20 000 до 100 000 рублей. Не постеснялась Кира упомянуть и о своем богатом женатом любовнике. Мы познакомились с ним на отдыхе в Испании, когда мне было 19 лет. Он просто подошел ко мне в ресторане, рассказала модель. По словам девушки, она изначально знала о том, что у этого мужчины есть жена и дети, поэтому пара договорилась о свободных отношениях. Смотреть с 36 минуты Я была молода и глупа, не хотела серьезных отношений, поэтому мы просто летали вместе отдыхать, например, поделилась девушка. За красивые глаза (и не только глаза) любовник Киры одаривал ее шикарными подарками: так у девушки появилась собственная квартира в Москве за 5 млн рублей и белый Мерседес за 2,5 млн рублей. На этот раз внешность не помогла девушке, Игорь ее в качестве своей невесты не выбрал. Сменила фамилию и уехала в Москву Еще недавно Кира жила в небольшом удмуртском городе Сарапул. Звали девушку тогда по-другому. Жила она только с мамой, про отца никогда не рассказывала. Семья была со средним доходом. Училась с 5 по 11 класс в лингвистической гимназии 20. Учеба давалась ей легко, особенно английский язык, рассказывает одна из знакомых девушки. ЕГЭ она сдала хорошо и собиралась поступать в какой-то престижный вуз Москвы. По словам знакомой, сменить фамилию девушка решила еще в 11 классе, перед самыми экзаменами. Аргументировала она это тем, что в Москве легче будет жить, имея красивые ФИО, говорит знакомая. Ее семья была категорически против смены ФИО, угрожали, что перестанут с ней общаться. А под конец 11 класса ее вообще будто подменили Она начала переписываться в интернете с разными мужчинами из Москвы, искала кого-то, чтобы приехать и жить у него. Как только она уехала в Москву, то сразу перестала общаться со всеми друзьями, да и в Сарапул не приезжает. Кстати! В мае прошлого года модель засветилась на отдыхе в Арабских Эмиратах с певцом Алексеем Воробьевым. Вначале пара явно демонстрировала свои чувства на публике, однако их роман оказался мимолетным, и вскоре молодые люди расстались. Фото: peopletalk.ru ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На инстаграм-модель из Удмуртии завели дело за нападение на полицейского в Москве