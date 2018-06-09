Что подарить на свадьбу, кроме денег

Деньги в конверте — самый популярный и самый неромантичный подарок на свадьбу, который только можно придумать. Адепты этой капиталистической традиции наверняка бросятся в споры с аргументами о том, что молодоженов неплохо было бы финансово поддержать и помочь им оплатить расходы на организацию свадьбы, а также последующий за торжеством медовый месяц. А что если гости по незнанию положат в конверт недостаточно денег?

А как быть с гостями, кто вообще на момент приглашения на свадьбу не располагает достаточным количеством средств на «финансовый подарок»? И что делать с теми последними на планете романтиками, которые само слово «подарок» воспринимают как что-то оригинальное, креативное и от всего сердца?

Начинается свадебный сезон, который подарит немало головной боли и невестам, и женихам, и их будущим гостям, так что мы решили поразмышлять над актуальной темой: а что вообще можно подарить на свадьбу, кроме денег?

Набор чемоданов для путешествия

Медовый месяц случится совсем скоро, и ваш полезный подарок пригодится как раз в нужный момент. Только, пожалуйста, не нужно подозревать под словом «набор» один голубой и один ярко-розовый чемодан. На самом деле речь идет о сете из большого чемодана и чемодана для ручной клади, а если на этом вы не хотите останавливаться или делаете подарок от компании, то докупите еще всякие нужные в путешествиях штуки: косметички, аксессуары для перелета, приспособления для хранения вещей.

Одинаковые украшения

Нет, вам не придется выспрашивать у жениха и невесты размер колец. Вы можете пойти гораздо более простым путем: узнайте их знаки зодиака, купите им в подарок на свадьбу подвески в виде астрологических символов, а в качестве романтичной детали приложите распечатку их любовного гороскопа совместимости в отдельном письме и набранного красивым шрифтом.

Абонемент в спа на целый день на двоих

Особенно актуальный, если не сказать жизненно важный, подарок для тех, кто откладывает медовый месяц «на потом». Гиперзанятые парочки обычно разрываются между годовыми отчетами и личной жизнью, а сама подготовка к свадьбе повергает их в такой стресс, что для восстановления нужен полноценный отпуск. Если такого в самое ближайшее-преближайшее время не случится, то ваш подарок произведет эффект чуда.

Беспроводная колонка

Бытовую технику дарят все, а вот на самом деле ценные вещи для дома — совсем немногие. Такой подарок, безусловно, удовлетворит ценителей музыки. И да, помимо ни с чем не сравнимого звучания, это еще и стильный элемент декора в интерьере.

Набор для винных вечеринок

Это вам не то же самое, что дарить набор из тарелок и чашек, ведь вино — божественный напиток. Посвятите время знакомству с винными традициями и включите в список емкость для охлаждения вина и шампанского, артистичные бокалы, деревянную доску для закусок и специальные ножи для сыра. Кстати, альтернативой такому подарку может быть набор для пикника, но, учитывая сезонность, винная история выглядит более практичным решением.

Гаджеты для спорта

Летние свадьбы вообще открывают бескрайнее пространство для фантазии: все сразу же бросятся заниматься спортом под открытым небом и искать себе райский уголок для романтических каникул. И молодожены в том числе. Удивите их знанием их же собственных активных хобби и подарите набор гаджетов для физической активности или снаряжение для спорта. А если сомневаетесь в их пристрастиях к активному образу жизни, то соберите для них набор для отдыха на пляже со всем необходимым для ближайшего отпуска.

Все что угодно, но с именами молодоженов

Что бы там ни возражали скептики, а именные подарки — трогательный и запоминающийся жест. Нанести инициалы или даже памятные надписи сейчас можно на все что угодно, так что выбор у вас точно будет. Персональные халаты? Только не экономьте на качестве! Шкатулки для украшений и аксессуаров с датой свадьбы? Вполне по-королевски! А может быть, наволочки и кружки? Как демократичный вариант вполне подходит.