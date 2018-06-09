Крис Браун хочет вернуть Рианну

Почти десять лет назад между Рианной и ее бойфрендом Крисом Брауном разгорелся скандал: он поднял руку на певицу прямо перед церемонией Grammy, она подала в суд, и Крису было запрещено приближаться к девушке. Вторая короткая попытка наладить отношения не увенчалась успехом, и звезды расстались окончательно, а в прошлом году у Рианны вспыхнул роман с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Дело уже вроде как шло к свадьбе, но… Недавно Ри-Ри рассталась с Хассаном, и Крису, видимо, этот факт не дает покоя. Он тут же подписался на бывшую подругу в Instagram и, как рассказывают источники, готов сделать все, чтобы вернуть ее.

«Крис очень рад, что Рианна снова одна. Он считает, более подходящего момента для еще одного шанса нельзя и представить. Все это время, так долго, он ждал!» — поделился инсайдер. Звучит немного странно, даже немного нездорово, особенно учитывая, сколько лет прошло… Правда, есть один нюанс: Крис и Ри-Ри пока так и не поговорили, потому что на звонки бывшего она еще ни разу не ответила.

«Ему не на что рассчитывать, — уверены друзья певицы. — С кем бы она ни начала встречаться в будущем, это никогда не будет Крис. Ри себе не враг — она помнит, как много было боли в этих отношениях, и не хочет даже думать об этом».

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