Он подслушал разговор солдата с матерью о потерянном кошельке. То, что сделал мужчина дальше — заслуживает уважения!

Я бы с удовольствием поделилась тем, что сделал мой муж. Прогуливаясь по аэропорту, он подслушал, как молодой человек сказал своей маме по телефону, что он потерял свой бумажник, и что ей придется приехать и забрать его домой.

Мой муж подошел к молодому человеку и спросил, все ли в порядке? Молодой человек объяснил свою ситуацию, сообщив мужу, что он служит в армии. В ходе беседы мой муж узнал, что молодой человек совершил две поездки в Афганистан.

Мой муж поблагодарил его за службу и спросил, сколько ему нужно, чтобы вернуться домой. Молодой человек ответил: «$40» Мой муж отдал ему все, что было в бумажнике…почти 100 долларов. Важно, чтобы мы заботились друг о друге и, конечно же, не забывали тех, кто рискует своей жизнью ради нашей свободы. Я так горжусь своим мужем и этим молодым человеком.