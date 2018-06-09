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Он подслушал разговор солдата с матерью о потерянном кошельке. То, что сделал мужчина дальше — заслуживает уважения!
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Он подслушал разговор солдата с матерью о потерянном кошельке. То, что сделал мужчина дальше — заслуживает уважения! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я бы с удовольствием поделилась тем, что сделал мой муж. Прогуливаясь по аэропорту, он подслушал, как молодой человек сказал своей маме по телефону, что он потерял свой бумажник, и что ей придется приехать и забрать его домой.
Мой муж подошел к молодому человеку и спросил, все ли в порядке? Молодой человек объяснил свою ситуацию, сообщив мужу, что он служит в армии. В ходе беседы мой муж узнал, что молодой человек совершил две поездки в Афганистан.
Мой муж поблагодарил его за службу и спросил, сколько ему нужно, чтобы вернуться домой. Молодой человек ответил: «$40» Мой муж отдал ему все, что было в бумажнике…почти 100 долларов. Важно, чтобы мы заботились друг о друге и, конечно же, не забывали тех, кто рискует своей жизнью ради нашей свободы. Я так горжусь своим мужем и этим молодым человеком.
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