План по сексу: для чего бывает нужно расписание интимной жизни?

Когда новые отношения перестают быть таковыми и становятся привычными, некоторые начинают планировать события личной жизни. И секс в том числе. Зачем же это нужно?

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Ритм современной жизни порой не оставляет свободного времени буквально ни на что. Не внесешь секс в календарь — не получишь. Но вот в чем соль: по сути, мы зачастую планируем секс с первых свиданий. Вспомни, как ты, встречаясь с ним, думала, чем закончится очередной вечер!

Или, например, вы стали жить вместе. Тут же навалились разнообразные дела и обязательства. И нельзя предположить, что, как только одному из вас захочется, второй будет рядом. Кроме того, когда планируешь выход куда-то или свидание, партнер чувствует свою значимость для тебя. И с сексом то же самое!

1. Поговорите об этом

Итак, ты поняла, зачем это нужно. Но не испугается ли он разговора на тему «давай все запланируем»? Он вполне может подумать, что тебя что-то не устраивает! Начни мягко. Мол, я чувствую, что мы маловато времени проводим вместе. Давай освободим вечер воскресенья для романтического ужина и приятной программы после него. Видишь, все не так сложно!

2. Запиши в календарь

Помнишь, как вы планировали первые свидания? Спрашивали друг у друга, когда свободны, и записывали время встречи в ежедневник. Теперь можно вписать туда еще кое-что. Конечно, не стоит отправлять ему напоминание, но заранее определитесь, какой вечер на неделе освободить. Считай это частью прелюдии!

3. Соблюдай расписание

В отличие от деловой встречи (или, чего уж греха таить, ужина с подругами), вечер свиданий порой кажется не таким уж важным. Его можно перене… Стоп! Если начать так делать, смысла в расписании не будет и вы опять будете торопливо заниматься сексом после множества других дел, чтобы поставить галочку на целый месяц. Нет уж, пусть у секса будет высокий приоритет!

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