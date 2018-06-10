«Какая страсть!»: Бейонсе станцевала откровенный тверк для мужа

Злые языки часто судачат о проблемах в семье американских исполнителей Бейонсе и Джей Зи . И тому есть причины — рэпер сам признавался в изменах жене. Но на днях пара публично продемонстрировала чувства друг к другу и ни у кого не осталось сомнений — размолвки остались в прошлом.

В Кардиффе прошел первый концерт второго совместного тура певицы Бейонсе и ее мужа Джей Зи, во время которого они много танцевали на сцене, постоянно улыбались и много флиртовали друг с другом. Поклонники остались в восторге от образа артистки, которая появилась перед ними в леопардовом боди, подчеркнув свою талию поясом. Бейонсе станцевала откровенный тверк для Джей Зи — на глазах ошеломленных зрителей 36-летняя красавица эротично потерлась ягодицами о мужа, который в этот момент исполнял одну из своих популярных композиций.

Фанаты поспешили запечатлеть происходящее на сцене и не скрывают своих эмоций от увиденного: «Ого! Какая страсть! Отлично смотрятся вместе». «О, они явно помирились, такая яркая парочка». «Она такая эксцентричная, молодец, что не стесняется проявляться свои чувства». «Я одна считаю, что это пошло выглядит?» «Да, могла бы и скромнее себя вести, все-таки многодетная мать». «И что она в нем нашла? Она красивая, а он на ее фоне выглядит плохо. Но популярный рэпер это, к тому же богатый, наверное — это причина?»

Тур звездной пары, которая воспитывает троих детей, будет длиться до октября текущего года. Свою совместную концертную программу супруги представят с США и Европе. Фееричные выступления Бейонсе нравятся почитателям ее творчества, но в последнее время многие заметили, что певица сильно поправилась.

Недавно Бейонсе танцевала на сцене вместе с сестрой — женщины энергично двигались в такт музыке и неожиданно вместе упали, что, впрочем, восприняли с юмором и продолжили выступление как ни в чем не бывало.