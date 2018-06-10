Подруга BroDude: Валерия Лисова

Начало длинных выходных предлагаем тебе отметить знакомством с нашей новой подругой — Валерией Лисовой. А как иначе: традициям изменять нельзя, а подводить читателей не в наших правилах. Тем более нехваткой красивых девушек наша страна никогда не отличалась. А значит, и новые подруги у нас появляться не перестанут. И сегодняшний день не исключение. Валерия — визажист из Питера. Она активно путешествует и занимается спортом. Это здорово! Но еще круче то, что она сексуальная и милая девушка. Ведь за это ты и любишь наших подруг.