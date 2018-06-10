Актеры, роман которых на съемочной площадке продолжился в обычной жизни

Когда только начались съемки фильма «Мистер и миссис Смит», где Брэд и Анджелина играли супружескую пару супершпионов, актеры невзлюбили друг друга. Питт называл девушку заносчивой и капризной, а Анджелина считала своего будущего мужа высокомерным и неприятным.

Но все знают, что эта история закончилась браком длиной в 11 лет и шестью общими детьми. Их роман как начался с громкого развода (во время начала отношений с Анджелиной Брэд был женат на актрисе Джениффер Энистон) так им же и закончился — в 2016 году пара распалась. Так думали мы. Но буквально пару дней назад в интернете начало появляться огромное количество новостей о воссоединении Брэда и Анджелины. Мол, звезды до сих пор любят друг друга и не могут порознь. Неужели правда?

Джонни мало того, что знаменитый сердцеед, так еще и с коллегами повстречаться не против. На его счету много романов с напарницами по съемочным площадкам: в разное время он крутил интрижки с Шерилин Фенн, Вайноной Райдер и Эмберд Херд.

С последней Джонни познакомился на съемках «Ромового дневника» — картина получилась средненькой, а вот роман окрестили «возвращением» Деппа к опасным связям и риску. С Ванессой Паради актер прожил 15 тихих и спокойных лет и, видимо, подустал от однообразия. Сначала сбежал к Эмбер, а после полутора лет брака расстался и с ней. Интересно, кто станет следующей пассией голливудского красавчика.

Лайвли и Рейнольдс играли влюбленную пару в фильме «Зеленый фонарь», который Райан теперь искренне ненавидит. В «Дэдпуле-2» даже есть сцена после титров, где герой убивает себя, не давая подписать контракт на съемки. Но если бы не эта, пусть не лучшая роль, актер бы не встретил свою будущую жену.

В начале романа оба переживали не самый приятный этап в жизни: Райан развелся со Скарлетт Йохансон , а звезда «Сплетницы» рассталась с Лео Ди Каприо. Но актеры быстро нашли утешение в объятиях друг друга и сыграли свадьбу уже спустя 11 месяцев после знакомства.

Сейчас у пары две дочки, о которых Блейк так долго мечтала. Райан производит впечатление образцового отца: читает много литературы по воспитанию детей, а в Twitter публикует смешные посты про своих девчонок.

Блейк говорит, что для хороших отношений важна дружба, и утверждает, что супруг ее во всем поддерживает: «Я могу обратиться к Райану как к подружке за советом, или поплакать у него на плече. Этого не было в моих предыдущих отношениях. Раньше, если случались проблемы, я звонила своим подругам или моей сестре и просила совета. Теперь я звоню мужу».

История любви Кэтрин и Хитклифа в романе «Грозовой перевал» закончилась трагично, а у Шарлотты Райли и Тома Харди, которые вместе сыграли в одноименном сериале, все хорошо. Они так прониклись антуражем на съемках, что и свадьбу сыграли в замке 18 века на юге Франции. Церемония была почти тайной — на нее пригласили только самых близких людей.

Сейчас у пары двое детей, и супруги утверждают, что в их отношениях все прекрасно. Том признавался, что семейная жизнь сделала его менее эгоистичным и более спокойным человеком. Все домыслы прессы о проблемах в браке актеры резко пресекают, говоря, что действительно счастливы вместе. Недавно супруги погуляли на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: всю церемонию они держались за руки и выглядели влюбленными как никогда. Лысый Том, правда, смотрелся не очень, но это не семейная жизнь его так подкосила. Сменить имидж актеру пришлось ради роли в фильме «Фонзо» про гангстера Аль Капоне.

Тейлор Свифт и Тейлор Лотнер

Мало кто верил в продолжительность романа Свифт и Лотнера, но вместе они смотрелись очень миленько. Звезды познакомились на съемках фильма «День Святого Валентина», где сыграли влюбленных подростков. Они сразу начали встречаться, но отношения продлились только пару месяцев. Не знаем, что случилась — бывшие влюбленные не слишком распространяются о личной жизни. После разрыва певица посвятила Лотнеру трек Back to December и, кажется, с того самого раза Тейлор сделала традицией выпуск треков о своих экс-бойфрендах.

Во время отношений этой парочки фанатов волновал только один вопрос: если бы звезды поженились и Свифт взяла бы фамилию мужа, они бы были записаны как Тейлор Лотнер и… Тейлор Лотнер? Кажется, СМИ бы сошли с ума, пытаясь разобаться, кто из двоих стал ньюсмейкером.