Пять причин, почему ваш секс не так хорош, как хотелось бы

Если судить по обсуждениям в женских пабликах соцсетей, в России с сексом очень плохо. То, что мне рассказывают мои замужние и не очень подруги, — увы, это подтверждает. Картина рисуется такая — если секс у пары, в принципе, есть, он уже заведомо хорош. На таком сухом пайке не до размышлений, как бы улучшить то, что и так достается лишь по праздникам. Однако изменить ситуацию можно. Причем искать нужно вовсе не в логичных местах вроде ящика с нижним бельем или кухонной духовки. Сегодня будем делать секс-перестановку — в голове.

1. Вы не умеете расслабляться вместе

Нет, речь не о том, чтобы «выключить мысли», «полностью довериться прикосновениям партнера», и прочей трудно реализуемой чепухе, что так любят советовать секс-коучи. Всё намного проще. Вспомните, как часто вы слушаете музыку вместе? Во-первых, делясь с партнером любимыми мелодиями, вы открываетесь ему — это сродни раздеванию, только глубже. Во-вторых, музыка расслабляет. Вы оба начинаете двигаться по дому более плавно, невольно совершать игривые полутанцевальные движения, весь ваш организм — и особенно мозг — настраивается на получение удовольствия. Сюда же относится способность смеяться вместе. И уж сколько сказано о том, как возбуждают девушек парни, умеющие развеселить, — в совместной жизни всё это как-то подзабывается. К тому же тип вашего юмора неизбежно должен измениться при возрастании близости. Появляются общие нелепые фишки и шуточки, непонятные другим, обычные вещи и явления, которые невероятно веселят вас обоих. Смех должен звучать в вашем доме каждый день — удивительно, но это главный залог хорошего секса.

2. Прелюдия слишком короткая

За советами о прелюдии, ее длине и наличии вообще на самом деле кроется не совсем приятная вещь, которую нужно осознать и принять, — ваши тела очень быстро надоедят друг другу. Стремительно, уже через месяц-два. Звучит жутко, но речь о телах, а не о вас самих, не паникуйте. В первые месяцы вы набрасываетесь друг на друга, страсть и огонь, все очень быстро готовы к проникновению — отлично. Складывается ощущение, что всё идеально срослось, поэтому так хорошо. Увы, нет. Это просто ваши тела заинтересованы новыми запахами и тактильными ощущениями. А распознав и изучив все до конца, ваши либидо, позевывая, отойдут в сторонку. Не стоит пугаться. Просто теперь забудьте о спешке. Даже если на вас «нахлынуло» на кухне и вы вцепились друг в друга — не торопитесь, поцелуйтесь, пообнимайтесь, а затем сделайте небольшой перерыв. Дайте дофамину и тестостерону поднакопиться и «ударить в голову». Ваш мозг должен какое-то время подумать о сексе и его приближении, подготовиться и настроиться. А уж тело — тем более. Так что смело закладывайте полчаса, флиртуйте, дразните, потом долго целуйтесь — поверьте, секс придет уже не таким, как был вчера.

3. Вы неправильно фантазируете

Ну конечно, фантазируют в постели все, а вы — нет. Думаете только друг о друге и сразу стремительно возбуждаетесь, да? Наверное, в мире найдутся очень немногие люди, которые честно признаются, что во время секса со своей красавицей-женой думают о других. А она — представляет себе картинки, которые заводят лично её. Это нормально. Но есть нюанс — подобные фантазии формируются в том числе из-за долгих периодов одиночества. И в совместной жизни могут уже не помогать в постели, а сильно мешать. Привычка фантазировать сильно перегружает мозг, не давая ему возможности расслабиться. Но можно постепенно «переучиться». Сознательно думайте во время секса только о своих ощущениях, внимательно прислушиваясь к каждому нюансу и изменению, осознавайте себя здесь и сейчас. Будет очень непросто. Да чего уж там — вы будете себя ощущать крайне странно, тренируя технику осознанности во время занятия любовью! Но это стоит того. Попробуйте, и уже через неделю почувствуете изменения.

4. Вы мало говорите о сексе

Сейчас я имею в виду вовсе не логичное умение откровенно обсуждать свои желания — это уж слишком понятный и лежащий на поверхности совет. Речь о другом. Попробуйте просто говорить о сексе. Расскажите друг другу о первых эротических фантазиях и мечтах. Посмейтесь вместе над какими-то секс-байками. Обсудите любовные сцены в знаменитых фильмах. Не упускайте возможности отпустить пошлую шуточку. Наш мозг очень хитер. Обсуждение секса — неважно какого, чужого, нелепого, анекдотичного, — запустит в нем процессы возбуждения. И это не значит, что после таких разговоров вы должны прямиком отправиться в постель. Просто легкое «разогревание» мозга рядом с партнером сформирует нужные рефлексы, которые пригодятся, когда вы перейдете к делу.

5. Вы делаете это, потому что «надо»

Чаще всего такое происходит с парами, у которых в первые месяцы был потрясающий секс. Когда вы уже притерлись и привыкли друг к другу, потребность в занятиях любовью снижается, это логично. Но подсознательно партнеры начинают думать: «Все, это охлаждение чувств… Нужно заниматься сексом чаще, чтобы всё было хорошо». И изматывают себя, стесняясь признаться, что можно бы уже и пореже. Мужчина думает, что от этого женщина будет веселее и спокойнее. А она, в свою очередь, и вовсе в панике — ведь парням, как известно, «нужно». И чем больше, тем лучше! Успокойтесь. Просто замените свои героические «подходы» на ласки. Ходите и «нагревайтесь» хоть по нескольку дней. Так ваша нежность друг к другу будет только возрастать. А уж когда произойдет секс… Как минимум он будет не хуже, чем в первые месяцы.