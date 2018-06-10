Хилари Дафф ждет ребенка 

Американская актриса сообщила фанатам позитивную новость об ожидании второго малыша.30-летняя продюсер и модель опубликовала в Инстаграм совместный снимок с папой будущего наследника, 31-летним музыкантом Мэттью Комой. На фото можно без труда заметить увеличившийся в размерах живот девушки. Дафф сопроводила пост недвусмысленным комментарием: «Представьте себе, друзья! Мы с Мэттью Комой создали собственную принцессу и очень этому рады!»
У бывшей звезды сериала «Лиззи Магуайер», выходившего на телеканале Disney, уже есть 6-летний сын Лука от бывшего мужа спортсмена Майка Комри. У будущего малыша также будет маленькая племянница, поскольку у сестры актрисы, Хэйли Дафф, 7 июня родилась дочка, которую ласково называют Лулу.
В марте прошлого года Хилари расставалась с бофрендом Комой, но уже в декабре отношения снова обрели романтический характер. Актриса призналась, что временный перерыв помог ей и Мэттью осознать, насколько сильно они привязаны друг к другу. Дафф буквально на днях приняла участие в американской версии шоу «Родословная семьи», где узнала о своем родстве с одним из очень влиятельных шотландских королей.