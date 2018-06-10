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Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон поцеловались в щёчку
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Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон поцеловались в щёчку 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Кто бы мог подумать, что после скандального расставания в году Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона вновь увидят вместе. Молодые люди встретились в минувшие выходные на вечеринке по случаю дня рождения Лили-Роуз Депп в Шато Мармон в Лос-Анджелесе.
По словам очевидцев, Роберт и Кристен провели «несколько минут» на улице и выглядели очень дружелюбными. «Кристен закурила сигарету, и Роб встал и спокойно поговорил с ней. Они вместе стояли за машиной и обменивались фразами», -рассказал один из журналистов. Известно, что после этого, Паттинсон поцеловал Кристен в щёчку и покинул вечеринку, в то время как Стюарт вернулась на мероприятие.
Сейчас поклонники Сумеречной Саги жду воссоединения актеров, однако, видимо, об этом можно только мечтать. Ведь в настоящее время Кристен находится в крепких отношениях с моделью Стеллой Максвелл, возлюбленных часто видят вместе как на публичным мероприятиях, так и в повседневной жизни. И они всегда выглядят очень радостными и счастливыми. Но и Роберт не отстаёт, ходят слухи, что он закрутил роман с популярной певицей.
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