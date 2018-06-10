Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон поцеловались в щёчку

По словам очевидцев, Роберт и Кристен провели «несколько минут» на улице и выглядели очень дружелюбными. «Кристен закурила сигарету, и Роб встал и спокойно поговорил с ней. Они вместе стояли за машиной и обменивались фразами», -рассказал один из журналистов. Известно, что после этого, Паттинсон поцеловал Кристен в щёчку и покинул вечеринку, в то время как Стюарт вернулась на мероприятие.