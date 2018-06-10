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Мужчина просит женщину выйти за него замуж, даже не зная ее. В результате получается очень весело!
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Мужчина просит женщину выйти за него замуж, даже не зная ее. В результате получается очень весело! 

Карельские вести 5 часов назад
Мужчина встретил прекрасную леди, и решил, что хочет жениться на ней прямо сейчас.
Она запротестовала: «Но мы ничего не знаем друг о друге».
Он ответил: «Это же хорошо, мы будем узнавать друг друга постепенно».
Она согласилась, и они поженились и отправились в медовый месяц на хороший курорт.
Однажды утром, они лежали у бассейна, когда он встал, убрал свое полотенце, поднялся на 10 метровую вышку и спрыгнул с нее, сделав два сальто в воздухе, и идеально вошел в воду, почти без ряби. Затем он исполнил еще несколько невероятных приемов, но уже под водой. После всех этих демонстраций, он вернулся и лег на свое полотенце, как ни в чем не бывало.
«Это было невероятно!», — восхитилась она.
Он ответил: «Я был олимпийским чемпионом по дайвингу. Вы видите, я говорил Вам, что мы будем узнавать друг друга каждый день все больше и больше».
Затем она встала, прыгнула в бассейн и начала делать круги. Она двигалась невероятно быстро. Она сделала несколько кругов вольным стилем, брассом, и даже баттерфляем! После тридцати кругов, завершенных в считанные минуты, она поднялась обратно и легла на свое полотенце, спокойно дыша.
Он сказал: «Это было невероятно! Вы были Олимпийским пловцом?»
«Нет», сказала она, — «я была проституткой в Венеции и работала по обеим сторонам канала.»
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