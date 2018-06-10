Сексомния: что важно знать о «любовном лунатизме»

Деятельность человеческого мозга во время сна не до конца изучена. Одним из самых загадочных явлений признан лунатизм. Однако лунатики не только ходят во сне и разговаривают. Некоторые из них занимаются сексом, а на следующее утро ничего не помнят. Такой вид лунатизма называют сексомнией.

По данным последних канадских исследований, каждый 12 человек в мире проявляет сексуальную активность во время сна и страдает той или иной форме «любовным лунатизмом». Его жертвами могут стать и мужчины, и женщины.

Если вы спите в одиночестве или ваш партнер по каким-то причинам не хочет травмировать вас и не рассказывает о спонтанном ночном сексе, определить сексомнию самостоятельно крайне сложно. Однако существует косвенные признаки, которые помогут вам понять, что вы возможная жертва «любовного лунатизма».

Прежде всего, страдающие сексомнией люди жалуются на регулярную усталость по утрам. Так утверждает доктор Анна Чанг из Канады, занимающаяся изучением работы головного мозга в режиме сна. Разумеется, причиной утренней усталости могут быть и другие факторы, например, напряженная работа или неприятности в семье. Но если вы часто плохо себя чувствуете по утрам, так, словно накануне занимались изнурительным спортом, это косвенный признак «любовного лунатизма».

Еще один тревожный звоночек — частые бессонницы, как бы парадоксально это ни звучало. Обратите внимание, если вы то «проваливаетесь» в яркие эротические сны, едва голова коснулась подушки — то, наоборот, ворочаетесь до утра и не можете заснуть. Так может проявлять себя «любовный лунатизм».

И, наконец, вспомните, как часто вы видите, что занимаетесь с кем-то сексом во сне. Если ваши эротические сновидения максимально реалистичны, все происходит «как в жизни», одно из двух — или у вас богатое воображение, или вы в той или иной степени стали жертвой сексомнии.

Причины развития расстройства до конца не изучены, но выдвигаются предположения, что сексомния возникает в результате подавления агрессии, сильных желаний и внутреннего запрета на проявление эмоций, возможно, возникшего еще в детстве из-за строгого воспитания.

Первая научная публикация, посвященная «любовному лунатизму», появилась в 1996 году. Авторы, Колин Шапиро и Ник Траджанович, ученые из университета Торонто, предположили, что неконтролируемое желание заниматься сексом во время сна — это один из видов парасомний.

Можно ли считать «любовный лунатизм» серьезной проблемой? На этот вопрос дала исчерпывающий ответ доктор Чанг. «Пока ситуация не переходит в область юриспруденции и пока ваш партнер не возражает — это не проблема», — заверила она.

Поэтому обращаться к специалистам или нет решаете только вы сами. Если вы боитесь, что сексомния может стать источником неприятностей для вас или дискомфорта для вашего партнера, то лучше сходить к психиатру и обсудить с ним возможные пути решения проблемы.

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